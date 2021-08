Un examen plus approfondi des raisons pour lesquelles les théories de Bachmann concernant le 6 janvier présagent une possible guerre civile ⋆ 10z viral

Comme presque tous le savent maintenant, Michele Bachmann a déclaré vendredi que les partisans de Trump n’étaient pas responsables des violences survenues le 6 janvier. De toute évidence, quelqu’un est entré dans le Capitole et a saccagé l’endroit, à la recherche de Mike Pence et Nancy Pelosi, * et si cela n’a pas été fait par les partisans de Trump, les MAGA, la question devient qui est descendu sur le Capitole ? Venant de Michele Bachmann, nous connaissons déjà la réponse et il y a un peu plus à analyser ici que lorsque l’histoire a éclaté pour la première fois.

* Soit dit en passant, nous trouvons pertinent de noter que lorsque le Capitole a été violé par des milliers de personnes, des personnes qui ont commencé beaucoup plus près de la Maison Blanche que le Capitole, aucune troupe ou sécurité supplémentaire n’a entouré la Maison Blanche et personne n’a emmené le président une façon? N’est-ce pas un peu étrange? Après tout, s’il s’agissait d’anarchistes inconnus, comment semblaient-ils savoir que la Maison Blanche était entièrement en sécurité pendant que les émeutes se poursuivaient ? Déroutant.

Nous pensons qu’il y a un thème de Bachman qui mérite bien plus d’attention qu’une simple tentative de nier la culpabilité :

Première: “Nous n’avons pas vu des gens normaux entrer par effraction, “

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Qui sont les gens normaux ? A-t-elle vu des personnes à trois bras s’introduire par effraction ? Qu’en est-il des gens qui mesuraient quatre pieds, vert pâle, avec d’énormes soucoupes noires pour les yeux et des têtes en forme d’œuf ? Nous savions exactement ce qu’elle entendait par “personnes normales” et elle ment. Nous avons vu [white] ex-flics, enseignants, livreurs, personnes de tous “types” dans tous les sens sauf la couleur de la peau. Bien sûr, on peut trouver une photo ou deux d’une personne de couleur, mais c’est une photo Où est Charlie. La grande majorité n’était pas «normale», ils étaient anormalement blancs, le type que seuls Bachmann et des gens comme Bachman appellent «normal».

Seconde: Pourquoi? Ils le soutenaient parce que le président Trump défendait les valeurs bibliques. Et c’est pourquoi tant de croyants étaient là pour le soutenir, parce qu’il soutenait les valeurs bibliques. Donc c’était vraiment, je dirais, plus proche d’une réunion de famille.

C’est là que ça devient de plus en plus dangereux. Nous savons tous que les personnes qui ont fait irruption au Capitole étaient des partisans de Trump et dans la mesure où ils le faisaient parce qu’ils pensaient que Trump défendait les valeurs bibliques, moins ils avaient à perdre et moins ils auraient à perdre net temps. Si l’on croit que Dieu est de leur côté et que Dieu les a appelés pour un devoir spécial, il n’y a bientôt plus de limites à ce devoir et on fait voler des avions dans des bâtiments, transporte des bombes dans des pizzerias et tire sur des parkings Walmart, peut-être des boîtes de nuit gay . Cela devient une guerre sainte, de la pire des sortes car il n’y a aucun moyen de vraiment perdre si l’on a Dieu à ses côtés.

Trois: Ainsi, les gens de foi étaient ici, par la foi, demandant à Dieu par la foi ses vrais résultats électoraux. C’est la vraie histoire du 6 janvier. Bachmann a poursuivi en affirmant que c’étaient en fait des bus remplis d’activistes de gauche qui étaient responsables de l’attaque contre le Capitole.

Et donc il y a la mise en place. Des gens anormaux, des gens qui n’ont pas la foi que l’élection se déroulera comme Dieu l’a voulu (le 6 janvier est une formalité, cela n’a rien à voir avec l’élection), sont venus au Capitole par les bus chargés. Ils n’étaient pas là pour prier, ils n’étaient pas là pour voir les résultats se dérouler comme ils étaient supposés se produire. Ils sont l’ennemi et responsable d’une attaque contre l’Amérique.

Comment un vrai patriote est-il censé réagir ?

L’histoire originale englobait principalement le fait que Michelle Backmann a déclaré que les partisans de Trump n’avaient pas attaqué le Capitole. C’est une grande histoire, le lede normal. Mais les détails subtils dans l’histoire, les citations, les justifications, ce sont les éléments de l’histoire à venir. Michelle Bachmann n’a pas peur d’être secrètement raciste (pas normal), elle n’a pas peur de dire que Dieu avait un candidat choisi et que c’était Donald Trump et ils étaient là pour prier pour que la volonté de Dieu soit faite avec l’élection. Enfin, l’attaque contre « son » pays a clairement été perpétuée par « d’autres », de mauvaises personnes, qui ne peuvent pas partager les valeurs qu’elle a énumérées ci-dessus. Ce sont des gens que l’on pourrait facilement qualifier d’ennemis, d’ennemis domestiques, à la constitution, qu’il faut combattre à tout prix.

C’est la recette d’une véritable guerre civile, dans laquelle une partie est fasciste. Ils n’ont pas besoin d’élections parce que Dieu est de leur côté. L’autre veut la démocratie parce qu’il pense que le vote tourne de son côté, et même si ce n’était pas le cas, la démocratie vaut mieux que le fascisme. Nous ne savons pas combien de personnes les opinions de Michelle Bachmann représentent, mais nous pensons qu’elles sont nombreuses et que c’est sacrément effrayant.

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak