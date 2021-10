Un examen plus approfondi des six champs de bataille restants dans le riace du titre F1 2021

Red Bull et Mercedes n’ont plus que six pistes à parcourir cette année, et il est temps de voir quelle équipe est la favorite de chacune d’entre elles.

Tout au long de la campagne 2021, le pendule a oscillé en faveur de chaque équipe, avec Max Verstappen et ses collègues plus forts lors de certains week-ends de course et Lewis Hamilton équipe à d’autres.

Cela continuera très probablement d’être le cas au cours des six derniers tours, et bien que rien ne soit certain, en regardant les dispositions du circuit et les résultats passés, nous pouvons faire une supposition éclairée quant à savoir qui est le plus susceptible d’avoir le dessus sur chacun d’eux. …

États Unis

Pour plusieurs raisons, entre les mains de Hamilton, le Mercedes sera probablement la voiture à battre au Circuit of the Americas à Austin.

Il y a peu de pistes où le septuple champion du monde a plus dominé. Il a remporté cinq des huit courses et n’a réussi qu’une seule fois à monter sur le podium, décrochant également trois pole positions.

Il aura probablement la meilleure voiture sur la grille cette année aussi. Ces derniers temps, la vitesse en ligne droite de la Mercedes s’est considérablement améliorée et, sur un circuit où cela est si crucial, pourrait bien les rendre trop rapides pour que Red Bull puisse les battre ou même les défier.

Verstappen n’est pas vraiment pauvre à Austin lui-même, le Néerlandais terminant sur le podium les deux dernières fois où il a couru là-bas et franchissant également la ligne dans les trois premiers en 2017 avant de se voir infliger une pénalité de temps pour son dépassement dans le dernier tour sur Kimi. Räikkönen.

Cependant, à moins que Honda n’ait quelque chose dans sa manche, il est difficile de le voir faire mieux et gagner cette fois-ci à moins de chaos.

Favori : Mercedes

Mexique

Lorsque le cirque de F1 se dirigera vers le sud et traversera la frontière mexicaine, ce seront le Néerlandais et son équipe qui imagineront leurs chances de victoire.

Red Bull a excellé à des altitudes plus élevées au cours des dernières années, le moteur Honda s’épanouissant dans un air plus fin, ce qui favorise également la nature à force d’appui élevée de sa voiture.

C’est très évident dans les résultats, l’équipe ayant remporté deux victoires et deux pole positions lors des trois derniers week-ends de course sur la piste. Ces deux victoires sont également dues à Verstappen, et il aurait très bien pu battre Hamilton en 2019 sans une crevaison.

Les deux prétendants au titre ont goûté à la victoire à deux reprises à Mexico, mais Verstappen est le plus susceptible des deux de le faire une troisième fois.

Favori : Red Bull

Brésil

ET LE GAGNANT EST… 👀 Cette incroyable passe de @Max33Verstappen sur Nico Rosberg au Brésil a remporté vos votes en tant que meilleur dépassement de 2016 🏆 pic.twitter.com/myw9kLL9jZ – Formule 1 (@F1) 16 janvier 2017

Une grande partie de ce qui a été dit ci-dessus s’applique également à la course à Sao Paulo, qui se déroulera également à des altitudes plus élevées, bien qu’il y ait probablement moins de choix entre les deux voitures ici.

La dernière fois que la F1 y a couru, en 2019, Red Bull a dominé avec Verstappen en pole position et la victoire malgré sa juste part de malchance le dimanche. Si Alex Albon n’avait pas été touché par Hamilton, ils auraient très bien pu prendre un 1-2.

Il convient de noter que c’était la première fois à l’ère hybride qu’ils l’emportaient au Brésil, avec Mercedes dominant avant cela, remportant chaque course sauf l’édition 2017, grâce en grande partie à leur vitesse en ligne droite.

Red Bull a cependant une voiture beaucoup plus compétitive qu’auparavant, alors qu’il s’agit également de l’une des meilleures pistes de Verstappen avec deux de ses performances les plus étonnantes en 2016 et 2019. Hamilton, en revanche, a souvent eu du mal, ne prenant que deux victoires et cinq podiums en 13 tentatives.

La puissance du moteur Mercedes pourrait rendre les choses intéressantes, mais nous donnons toujours l’avantage aux Red Bulls.

Favori : Red Bull

Qatar

Les choses deviennent beaucoup plus difficiles à prévoir lorsque nous quittons les Amériques pour le Moyen-Orient, étant donné que la F1 n’a jamais couru au Qatar auparavant.

En l’absence de résultats passés à consulter, la seule chose que nous pouvons faire est de deviner à quelle voiture le tracé du circuit conviendra le mieux, et bien que ce ne soit pas tout à fait évident, nous penchons simplement vers Mercedes.

Ils gagneront beaucoup de temps sur les Red Bulls, la ligne droite principale de 1 km, et sur une piste où c’est le seul vrai point de dépassement, cela pourrait bien être crucial. S’ils obtiennent une position sur la piste, il sera très difficile de les dépasser.

Verstappen et Sergio Perez pourraient bien être plus forts que leurs rivaux dans certaines sections plus lentes plus tard dans le tour, mais en regardant la différence de vitesse en ligne droite et comment les choses se sont déroulées sur des pistes relativement similaires comme le Mugello à Istanbul Park, l’équipe allemande aura envie leurs chances.

Cela étant dit, ce n’est en aucun cas une fatalité, et pourrait bien se résumer à savoir quelles équipes trouvent les meilleurs réglages et sont plus faciles avec leurs pneus.

Favori : Mercedes

Arabie Saoudite

Découvrez les 2️⃣7️⃣ des virages ultrarapides de Djeddah 🎥#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/eJwXsdm4Tj – Formule 1 (@F1) 18 mars 2021

Le Jeddah Street Circuit est une quantité tout aussi inconnue dans le monde de la Formule 1, mais encore une fois, en raison de la nature de la piste, Mercedes sera l’équipe à battre.

Comme il s’agit d’un circuit urbain, vous pensez peut-être que Red Bull aurait l’avantage, mais c’est une bête complètement différente de celle de Singapour et de Monaco, avec de longues lignes droites et de nombreux virages à grande vitesse. Ici, ce moteur Mercedes sera redoutable.

Ensuite, il y a aussi le fait que Hamilton a souvent prospéré sur les circuits urbains tandis que le style agressif de Verstappen lui a souvent coûté cher, bien qu’il ait été parfait à Monaco cette saison.

Tout autre chose qu’une victoire de Mercedes ici serait un peu un choc.

Favori : Mercedes

Abou Dabi

Le site d’Abou Dhabi n’est bien sûr pas nouveau dans le monde de la Formule 1, mais même avec la connaissance de tous les résultats passés, il est difficile de choisir un favori ici.

Mercedes y était extrêmement dominante, remportant toutes les courses de l’ère hybride, mais cela a changé l’année dernière lorsque Max Verstappen a remporté la victoire.

Cela étant dit, Mercedes a eu du mal avec les réglages de sa voiture tout le week-end et a également eu des problèmes de moteur. De plus, ils avaient arrêté de développer leur challenger 2020 bien avant Red Bull.

En supposant qu’ils n’aient plus de tels problèmes cette année, Hamilton et Valtteri Bottas auront probablement la meilleure voiture, bien que la marge ne soit peut-être pas importante du tout, et que Verstappen pourrait fermer.

Favori : Mercedes

