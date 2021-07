Un excellent immunologiste prouve que vous n’avez besoin de vous isoler que pendant QUATRE jours – loin de la pingdémie | Royaume-Uni | Nouvelles

Les chiffres les plus récents montrent qu’un record de 689 313 alertes a été envoyé aux utilisateurs de l’application NHS coronavirus en Angleterre et au Pays de Galles en une semaine. Les entreprises de tous les secteurs se sont plaintes d’avoir du mal à maintenir leurs activités avec autant d’employés invités à rester à la maison au cas où ils auraient contracté le virus à la suite d’un contact avec une personne testée positive.

Maintenant, un immunologiste de premier plan a déclaré à Express.co.uk que la période d’isolement de dix jours n’était plus nécessaire car le virus mute, et qu’une période d’isolement plus courte serait moins perturbatrice et plus susceptible d’être respectée.

Denis Kinane, immunologiste et directeur marketing de Cignpost Diagnostics, a déclaré: “L’expérience intensive des tests PCR sur les lieux de travail a montré que les contacts ping seront positifs s’ils sont infectés dans les quatre jours.”

Il a déclaré que la raison pour laquelle on peut faire confiance à cela est que “la variante Delta atteint les niveaux de charge virale infectieuse plus rapidement que les variantes précédentes” – donc si vous allez attraper Covid, cela se produira plus rapidement que les variantes précédentes.

M. Kinane a déclaré que “toute personne testée négative après quatre jours devrait donc pouvoir reprendre ses activités normales”.

Cependant, il a déclaré qu’un test PCR serait le moyen le plus sûr de s’assurer que cette méthode fonctionne, plutôt que de se fier uniquement aux tests de flux latéral – un test PCR négatif au quatrième jour permettrait à la personne de revenir dans la société.

Actuellement, toute personne interrogée doit rester à l’intérieur de son domicile et ne pas partir avant qu’une période de dix jours ne se soit écoulée et que vous ne présentiez aucun symptôme.

L’application fonctionne en détectant si un utilisateur a été en contact étroit avec une personne testée positive pour le coronavirus.

Ce “contact rapproché” est basé sur un algorithme qui détecte si vous vous trouvez à moins de deux mètres d’une personne atteinte du Covid depuis 15 minutes ou plus.

Mais avec l’assouplissement des restrictions de verrouillage et l’autorisation de socialiser à nouveau, le nombre de personnes interrogées par l’application augmente à un rythme dramatique, désormais qualifié de “pingdémie”.

Les étagères des supermarchés à travers l’Angleterre et le Pays de Galles sont vides alors que le nombre de travailleurs interrogés laisse des pénuries de personnel paralysantes.

Des pubs, des restaurants et des hôtels entiers ont été contraints de fermer leurs portes car des équipes entières sont cinglées à la fois.

L’industrie automobile a signalé une baisse de la production imputée à la pandémie, les dirigeants appelant le gouvernement à avancer la date d’exemption des adultes entièrement vaccinés des règles d’auto-isolement.

Le gouvernement a insisté sur le fait que l’auto-isolement à la demande de l’application est crucial pour gérer la propagation du virus.

Cependant, ce n’est pas une obligation légale d’isoler en cas de ping, certains employés de l’hôtellerie auraient été invités à supprimer l’application pour éviter de nouvelles interruptions.

Dans une récente interview, le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng a déclaré à la BBC : « Si vous êtes cinglé, vous devez vous isoler.

“Je sais que cela pose des défis, mais les règles sont claires et je pense qu’elles doivent être suivies.”

Alors que la pingdémie se poursuit, il y aura bientôt un certain soulagement – toute personne complètement vaccinée n’aura plus à s’isoler à partir du 16 août.

Au lieu de cela, on vous demandera si vous êtes complètement vacciné et, le cas échéant, de passer un test PCR pour vous assurer que vous n’êtes pas infecté.

Si votre test est positif, vous devrez toujours vous isoler, comme tout le monde.

Des règles similaires devraient entrer en vigueur en Écosse à partir du 9 août – et au Pays de Galles à partir du 7 août.