Un excellent son de jeu en déplacement

Trouver un bon casque pour la Nintendo Switch était autrefois beaucoup plus difficile. Heureusement, Nintendo a ajouté la possibilité de se connecter via Bluetooth directement depuis le Switch. Malgré cela, certains des meilleurs casques utilisent toujours la prise 3,5 mm du Switch. Si vous recherchez l’un des meilleurs casques Nintendo Switch, vous voudrez garder un œil sur certaines choses.

Tout d’abord, réfléchissez au type de connexion qu’il utilise et à la façon dont vous préférez jouer à votre Switch. Si vous aimez jouer en mode portable, vous pouvez utiliser les options filaires ou sans fil. N’oubliez pas que certaines options sans fil utilisent des dongles USB-C, ce qui signifie que vous ne pourrez pas charger votre Switch lorsque vos écouteurs seront branchés.

Deuxièmement, demandez-vous si vous prévoyez de jouer à votre Switch à la maison ou en déplacement. Si vous comptez beaucoup jouer pendant les trajets, nous vous recommandons d’opter pour un casque portable et facile à transporter. Certains casques de jeu peuvent être encombrants et lourds, et ceux-ci ne se traduisent tout simplement pas bien lorsque vous parlez de portabilité. Vous recherchez d’autres bonnes recommandations de casques de jeu ? N’oubliez pas de consulter notre guide des meilleurs casques de jeu sans fil, ainsi que notre guide des meilleurs casques PS5.

En fin de compte, trouver le meilleur casque Switch consiste à déterminer ce qui fonctionne pour vous. Nous avons rassemblé ci-dessous quelques options pratiques qui devraient vous aider à trouver une paire qui vous convient parfaitement.

Meilleur casque Nintendo Switch dans l’ensemble : HyperX Cloud Alpha

Avantages: Abordable, confortable pendant des heures

Les inconvénients: Pas le plus riche en fonctionnalités

L’HyperX Cloud Alpha est un casque incontournable pour les joueurs depuis quelques années à ce stade, et pour une bonne raison. Non seulement il est abordable, mais le casque dispose d’un serre-tête rembourré, ainsi que d’oreillettes rembourrées qui permettent des heures de jeu sans devenir inconfortable. HyperX utilise également des pilotes à double chambre de 50 mm pour une qualité audio plus distinctive sans aucune des distorsions que vous pourriez trouver dans d’autres casques abordables.

Le cadre est en aluminium durable, ce qui signifie que vous pourrez utiliser ce casque pendant longtemps. De plus, le micro perche inclus vous permet de le détacher à tout moment, ce qui signifie que vous pouvez utiliser ce casque avec la voix ou en déplacement pour une apparence et une sensation plus portables. L’HyperX Cloud Alpha utilise une connexion de 3,5 mm, ce qui lui confère une compatibilité illimitée avec toutes vos consoles, y compris la Nintendo Switch. Vous pouvez également détacher le câble si vous devez le ranger en toute sécurité pendant le voyage.

Vous trouverez également une commande audio en ligne, qui vous permet de modifier facilement le volume. Le microphone est à la fois certifié TeamSpeak et Discord, vous pouvez donc vous connecter et discuter clairement avec vos amis tout en jouant. L’HyperX Cloud Alpha n’a pas autant de fonctionnalités que certains casques plus chers. Cependant, la combinaison d’une grande qualité et d’un confort en fait le meilleur casque pour la Nintendo Switch.

Meilleur casque pas cher pour Nintendo Switch : Turtle Beach Recon 70

Avantages: Prix, sonne bien et va très bien

Les inconvénients: Manque de fonctionnalités vues dans d’autres casques

Turtle Beach est probablement l’un des noms les plus connus en matière de casques de jeu sur console. La popularité de l’entreprise s’est construite sur la fourniture de produits de qualité, et le Turtle Beach Recon 70 est un mélange parfait d’abordabilité et de fonctionnalités.

Il a peut-être été conçu pour la Xbox, mais cela ne change rien au fait que le Recon 70 fonctionne également parfaitement sur le Switch. Ce casque sonne bien et offre un design robuste et léger. Il ne pèse que trois onces et est livré avec un câble de quatre pieds pour se connecter à votre Nintendo Switch. Vous pouvez également le connecter à n’importe quelle autre console dotée d’un port 3,5 mm.

Vous pouvez contrôler le volume du casque directement à partir de l’écouteur, vous n’aurez donc jamais à vous soucier que vos sessions Mario Kart soient trop bruyantes. Le Turtle Beach Recon 70 est livré avec le célèbre microphone rabattable de la société, qui peut être écarté à tout moment. Le microphone est puissant et offre une réponse claire et nette qui garantit que vos amis peuvent toujours entendre ce dont vous parlez.

Le seul gros inconvénient ici est que vous ne pouvez pas retirer le micro, et il manque d’autres fonctionnalités de haute qualité vues dans des casques plus chers, comme la suppression du bruit.

Meilleur casque antibruit pour Nintendo Switch : ROG Strix Go 2.4

Avantages: Réduction du bruit, excellente qualité audio, charge rapide

Les inconvénients: Besoin d’une configuration avec l’application pour une meilleure qualité audio

Trouver des casques sans fil qui fonctionnaient avec le Switch était autrefois difficile. Maintenant que Nintendo a ajouté la connectivité Bluetooth, il est cependant beaucoup plus facile de trouver une paire solide qui répond à toutes les bonnes notes. Pourtant, il y a juste quelque chose à propos du casque ROG Strix Go 2.4 qui nous fait revenir.

Ce casque utilise un dongle 2,4 GHz, qui se branche directement sur le port USB-C situé en bas de la Nintendo Switch. Ce qui distingue vraiment ce casque, c’est sa technologie de réduction du bruit à la pointe de l’industrie. Lorsqu’il est allumé, il aide à bloquer tout bruit extérieur pour vous assurer d’entendre les sons les plus profonds et les plus silencieux de votre jeu sans interférence.

Il présente également un design confortable et léger. Ne pesant que 252 grammes, le ROG Strix GO 2.4 ne sera jamais lourd sur vos oreilles. La conception pivotante signifie également que vous pouvez facilement l’emballer pour le voyage, de sorte que vous ne manquez jamais une session de jeu pendant que vous êtes en déplacement.

Le seul vrai inconvénient de ce casque est le fait que la qualité audio prête à l’emploi ne justifie pas tout à fait le prix. Heureusement, vous pouvez le configurer à l’aide de l’application compagnon ASUS pour une meilleure qualité.

Meilleur casque premium pour Nintendo Switch : Sennheiser GSP 500

Avantages: Grandes oreillettes, molette de volume intégrée, excellente qualité audio

Les inconvénients: Le bandeau peut devenir inconfortable

Il n’est pas rare de voir le nom Sennheiser sur une liste de casques. La société a construit un héritage en créant un équipement audio fantastique qui répond aux besoins des consommateurs avec une qualité audio et un confort exceptionnels. Le GSP 500 n’échappe pas à cette règle.

Le GSP 500 est doté de grandes oreillettes, ce qui signifie qu’il s’adaptera à presque tous les utilisateurs. Les oreillettes sont également fabriquées dans un matériau semblable à du daim, ce qui signifie qu’elles ne devraient pas empêcher vos oreilles de rester au frais pendant les longues sessions de jeu. Le contrôle du volume intégré sur l’écouteur vous permet de modifier le niveau audio à la volée, de sorte que vous n’ayez jamais à vous soucier du fait que les choses soient trop fortes ou trop silencieuses.

Le microphone intégré comprend une fonction flip-to-mute, vous permettant de couper facilement le son pendant le jeu. Le serre-tête est conçu pour soulager la pression de contact. Et, Sennheiser dit qu’il peut être personnalisé pour chaque utilisateur.

C’est un excellent casque pour les utilisateurs qui veulent quelque chose qui sonne bien. Le coussin du serre-tête peut s’amincir avec le temps. Cela signifie que cela peut devenir inconfortable si vous jouez pendant des heures. C’est aussi une conception très centrée sur le joueur, que certains utilisateurs plus occasionnels pourraient ne pas apprécier, surtout si vous voyagez beaucoup.

Meilleurs écouteurs pour Nintendo Switch : écouteurs hybrides EPOS GTW 270

Avantages: Connexion Bluetooth et clé USB-C, excellente qualité audio

Les inconvénients: Cher, peut devenir inconfortable après de longues sessions

Certaines personnes ne sont tout simplement pas fan des casques encombrants. Si vous faites partie de ce groupe, vous recherchez probablement une excellente paire ou des écouteurs pour fonctionner avec votre Nintendo Switch. Bien sûr, vous pouvez simplement utiliser n’importe quelle vieille paire d’écouteurs compatibles Bluetooth, mais où est le plaisir là-dedans ?

Si vous souhaitez un ensemble d’écouteurs conçus pour vous offrir la meilleure qualité audio possible, ne cherchez pas plus loin que l’EPOS GTW 270 Hybrid. EPOS est la marque centrée sur les joueurs de Sennheiser. Il offre la même qualité que nous attendons des différentes offres de casques Sennheiser. Ces écouteurs permettent une connexion Bluetooth, mais les joueurs peuvent utiliser le dongle USB-C pour profiter d’un son à faible latence lorsqu’ils jouent sur la Nintendo Switch.

Les écouteurs hybrides EPOS GTW 270 prennent en charge jusqu’à 20 heures d’autonomie avec l’étui. Cela signifie moins de temps pour charger vos écouteurs et plus de temps pour profiter de tous les meilleurs jeux Switch. Comme tous les écouteurs, ceux-ci peuvent devenir un peu inconfortables après de longues sessions de jeu. Ce ne sont pas non plus les paires d’écouteurs les moins chères du marché. La qualité que vous recevez vaut bien le prix, surtout si vous voulez de bons écouteurs de jeu pour votre Switch.

