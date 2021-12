Un exemple fantastique de la façon de porter correctement un jeu de console sur mobile

Le mois dernier, nous avons appris que Feral Interactive apporterait Alien: Isolation sur mobile le 16 décembre. Eh bien, c’est aujourd’hui, et ce jeu de survie d’horreur populaire est en effet disponible sur le Google Play Store. Voyant que le port Nintendo Switch de Feral de Creative Assembly’s Alien: Isolation était exceptionnel, je suis sûr que beaucoup d’entre vous se demandent si la version mobile d’aujourd’hui se compare, alors j’ai testé le jeu pour rapporter mes découvertes afin que tout le monde puisse décider si le prix de 15 $ est justifié ou non. Creusons.

La bande-annonce ci-dessus offre un aperçu rapide du gameplay d’Alien: Isolation. Il s’agit d’un jeu d’horreur de survie où le but est d’éviter un extraterrestre qui chasse l’équipage d’une station spatiale affaiblie.

Vous incarnez la fille d’Ellen Ripley, cherchant ce qui est arrivé à sa mère après les événements d’Alien (le premier film de la série). Cela vous voit rapidement piégé sur une station spatiale qui, bien sûr, contient un extraterrestre, et vous passerez donc votre temps à comprendre ce qui s’est passé, tout en évitant que l’extraterrestre ne vous traque. C’est une configuration familière, et cela fonctionne exceptionnellement bien avec la tradition de la franchise Alien. Alors que certains se plaignent que le jeu est un peu trop long, usant son accueil, je dirais que ce n’est guère un problème sur mobile, où la plupart des jeux ont tendance à offrir des expériences mordantes. Ne vous y trompez pas, le portage mobile d’Alien : Isolation est le jeu complet qui inclut les sept DLC.

Comme il s’agit du jeu complet, il est grand et exigeant. Vous devez être sur Android 10 ou une version ultérieure, et vous aurez besoin d’au moins 11 Go de stockage, dont 22 Go recommandés. C’est pourquoi Feral ne propose qu’une petite liste d’appareils pris en charge. Bien que les appareils ne figurant pas sur la liste de Feral puissent exécuter le jeu, le studio n’a pas les capacités de tester sur la vaste gamme de téléphones et de tablettes Android sur le marché, ce qui nous laisse les tests, les utilisateurs. Heureusement, le Play Store a une politique de retour solide, il n’y a donc aucun mal à y jeter un œil puisque vous avez 48 heures pour effectuer un retour si vous n’aimez pas ce que vous voyez.

ASUS ROG Phone II Google Pixel 3/3XL/6/6 Pro Motorola Moto G100 OnePlus 6T/7/8/8T/9 Samsung Galaxy S10/S10+/S10e/S20/S21 5G Samsung Galaxy Note10/Note10+/Note20 5G Samsung Galaxy Tab S6 / S7 Sony Xperia 1 / XZ2 Compact Xiaomi Mi 9 Xiaomi Poco X3 Pro Xiaomi Pocophone F1

Avec la liste de support à l’écart, plongeons-nous dans les performances. Il y a trois défauts graphiques ; Économiseur de batterie, graphiques et performances. J’ai testé le jeu sur le Red Magic 6S Pro, et les trois modes offrent un peu plus de 30 FPS (ce qui signifie que le framerate n’est pas plafonné). Il semble y avoir des différences de résolution entre les trois modes, où le mode graphique offre l’image la plus claire. Dire que ces graphismes sont superbes est un euphémisme. C’est un miracle que Feral ait pu faire fonctionner le jeu si bien sur la Nintendo Switch, et cette performance s’est magnifiquement transmise au mobile. Alors qu’il aurait été agréable de voir un mode 60 FPS, la majorité du gameplay d’Alien: Isolation est lent et méthodique, donc ne pas avoir accès à un framerate élevé n’est pas un gros problème.

Bien sûr, les contrôles font ou détruisent souvent un port mobile, et heureusement, il existe un support de contrôleur prêt à l’emploi. Mon fidèle Stratus Duo a fonctionné comme un charme via Bluetooth. Mais comme tout le monde n’aura pas un contrôleur à portée de main, les commandes tactiles sont incluses et Feral propose des tonnes de paramètres pour les modifier comme vous le souhaitez. J’ai testé les paramètres par défaut et les commandes tactiles fonctionnent bien, peut-être mieux que prévu. L’écran est généralement sans encombrement, avec une manette virtuelle à gauche et un bouton accroupi à droite. Pour interagir avec des objets, regardez-les simplement et appuyez sur l’écran. Ces commandes sont intuitives et restent à l’écart, ce qui est honnêtement le meilleur que l’on puisse espérer.

Je suis également allé de l’avant et j’ai testé si le jeu pouvait être joué hors ligne en mettant mon téléphone en mode Avion. Je peux très bien démarrer le jeu, il semble donc qu’il y ait un support de jeu hors ligne, ce qui est génial à voir. Les sauvegardes dans le cloud sont également dans le mix, et vous pouvez synchroniser ces sauvegardes avec Google Drive.

Comme de nombreux ports mobiles, Alien: Isolation n’est pas bon marché. Les versions Android et iOS sont toutes deux vendues au prix de 14,99 $, mais ce n’est pas vraiment si mal. La version Steam coûte 19,99 $ et la version Switch 34,99 $. Ainsi, le tout nouveau port mobile est en fait l’option la moins chère actuellement disponible, et vu qu’il s’agit du jeu complet qui inclut tous les DLC, c’est toute l’expérience à une fraction du prix, avec des performances comparables (et même légèrement meilleures, selon sur votre téléphone) que la version Switch deux fois plus chère. À fond, le prix du mobile est une aubaine.

Alors voilà, Feral Interactive a frappé un autre port mobile hors du parc. Non seulement Alien: Isolation fonctionne très bien, mais il a fière allure, et comme il s’agit du jeu complet, il y a des heures et des heures de jeu d’horreur de survie effrayant à travailler. Oui, le jeu peut être exigeant, et oui, il prend une tonne de stockage, mais si vous êtes constamment à la recherche de jeux à part entière pour jouer sur mobile, Alien: Isolation est de loin l’un des meilleurs ports nous avons vu cette année. Assurez-vous de ne rien manquer.

