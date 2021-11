Photo de Ian MacNicol/.

Le patron des Rangers, Giovanni van Bronckhorst, n’est en poste que depuis quelques jours, mais il peut déjà y avoir de quoi s’inquiéter.

Les Rangers ont été battus 3-1 par Hibernian en demi-finale de la Coupe de la Ligue écossaise, leur premier match depuis la défaite de Steven Gerrard contre Aston Villa.

Une équipe d’entraîneurs bricolée a pris les commandes mais n’a pas pu réserver une place pour la finale.

Après plus de malheurs à Hampden Park, les Rangers avaient besoin de quelque chose d’excitant pour remonter le moral – mais ils ne l’ont pas tout à fait compris.

Le défenseur et vice-capitaine Connor Goldson a pris la parole après le coup de sifflet final, suggérant que les Rangers avaient perdu une partie de leur faim.

La victoire au titre de la saison dernière signifie que certains joueurs des Rangers se relâchent et se laissent aller, du moins aux yeux de Goldson.

Les fans des Rangers étaient loin d’être satisfaits de ces commentaires, suggérant que Goldson et tous ceux d’Ibrox qui pensent que cette voie doit aller.

L’ancien as des Rangers et expert actuel Brian Laudrup a maintenant offert son point de vue – et un avertissement à Giovanni van Bronckhorst.

Laudrup a déclaré au Daily Mail qu’il ne comprend pas qu’un joueur des Rangers se satisfasse d’un seul trophée, estimant que cela va à l’encontre de tout ce qui concerne le club.

Le Danois a ajouté qu’il était « à peu près sûr » que le nouveau patron, Van Bronckhorst, aurait été « alarmé » par ces commentaires quelques jours seulement après le début de son règne des Rangers.

« L’idée d’un seul trophée satisfaisant la soif de succès de tout joueur des Rangers est en contradiction avec tout ce que je pense du club », a déclaré Laudrup. «Je n’arrive vraiment pas à comprendre. On pourrait dire que Connor Goldson était simplement brutalement honnête lorsqu’il a parlé dimanche de l’avantage manquant dans les performances de l’équipe après la victoire au titre de la saison dernière.

« Mais soyons clairs ici, admettre qu’il y a un manque de faim dans le vestiaire est à peu près la pire chose que l’on puisse dire dans un club comme les Rangers. Cela m’a alarmé. C’était vraiment le cas. Et je suis presque sûr que Giovanni van Bronckhorst ressentait exactement la même chose », a-t-il ajouté.

