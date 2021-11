Un expert affirme qu’Aston Villa « tiendrait dans la poche arrière des Rangers » lors de la fouille de Gerrard

Steven Gerrard a reçu de vives critiques de la part d’experts et de fans en Écosse après avoir échangé des Rangers contre Aston Villa, et l’ancien homme celtique John Hartson est le dernier à s’exprimer.

Les ancien milieu de terrain de Liverpool a été crédité d’avoir rehaussé le profil du football écossais au cours de ses trois ans et demi à la tête d’Ibrox. Cependant, il a décidé que le moment était parfait pour un retour en Premier League après l’appel de Villa.

Cette décision a suscité de nombreux débats, les fans du Gers ayant le sentiment qu’il les a laissés tomber en quittant la mi-saison.

Et l’ancien homme d’Arsenal et du Celtic, Hartson, critique également cette décision. Il prétend que les Rangers sont un club beaucoup plus grand que Villa, c’est donc un pas en arrière.

«Les gens ont parlé de Steven Gerrard entrant dans Aston Villa et d’avoir de la pression. Il n’y a pas plus de pression que d’essayer de remporter un autre titre avec les Rangers », a déclaré Hartson, a rapporté le Daily Record.

« Vous avez des gens dans le sud qui disent qu’il a remporté les deux derniers titres [Gerrard won one league title with Rangers], ils n’ont aucune idée ou ne font pas leurs devoirs sur le football écossais.

« Ils disent qu’Aston Villa est un plus grand club que les Rangers. Les Rangers mettraient Aston Villa dans leur poche arrière.

« Pas de manque de respect. Aston Villa a remporté une Coupe d’Europe, mais les Rangers et le Celtic sont des clubs énormes. Je ne vais nulle part dans le monde sans tomber sur un fan celtique. Nulle part. Et les Rangers, c’est pareil.

Héros ou méchant ? Quelles sont les chances de Steven Gerrard de réussir à Aston Villa

Rangers à Liverpool aurait pu être fait – encore une fois

Hartson est convaincu que Gerrard aurait dû rester à Ibrox, insistant sur le fait qu’il aurait pu aller directement d’Ibrox à Liverpool lorsque Jurgen Klopp l’appelle enfin un jour dans le Merseyside.

« Je pensais qu’il serait resté et aurait terminé le travail parce que le travail de Villa reviendra, le travail de Southampton reviendra », a-t-il ajouté.

« Les gens continuent de parler de Jurgen Klopp. Il ne va nulle part. Il est aimé.

« Ils disent que Steven doit aller ailleurs avant Liverpool. Et bien Graeme Souness y est allé directement [in 1991].

«Les Rangers sont un club énorme, alors je pensais qu’il avait essayé de remporter un autre titre, je le considérais comme un travail qui n’était pas encore terminé.

«Je pense que Steven est un homme intègre, moral et loyal, mais après lui avoir donné sa première opportunité de manager, je pensais juste qu’il aurait fait preuve d’un peu de loyauté envers les Rangers.

«Mais il pourrait y voir une bonne opportunité de partir maintenant. Il pourrait penser qu’il a fait un travail formidable.

