Un expert affirme que Klopp ne choisirait que deux joueurs de Man Utd du côté de Liverpool

L’ancien défenseur de Liverpool et de Chelsea, Glen Johnson, a déclaré que seuls deux joueurs de Manchester United feraient partie de l’équipe actuelle de Liverpool, avant le grand affrontement de dimanche.

Ole Gunnar Solskjaer approche de son troisième anniversaire à Old Trafford en décembre. Cependant, il est sous surveillance après un certain nombre de performances peu convaincantes, malgré les arrivées très médiatisées de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho au cours de l’été.

La victoire 3-2 de mercredi en Ligue des champions contre l’Atalanta, après une défaite 2-0 dans la première demi-heure, était bien nécessaire après leur humiliation face à Leicester ce week-end.

Mais si Uni ne peut pas enchaîner avec une bonne performance à domicile contre son grand rival Liverpool ce dimanche, des questions seront à nouveau posées.

Malgré une qualité individuelle incroyable, United a toujours du mal à se former en équipe. Cela étant, Johnson est convaincu que seuls deux de leurs joueurs seraient sur le point d’entrer dans une équipe de Liverpool en forme.

« Beaucoup de gestionnaires se plaignent de ne pas obtenir le soutien en termes de fonds qu’ils souhaitent, mais Ole l’a certainement eu », a déclaré Johnson.

«Il a beaucoup de joueurs à travers la porte, mais malheureusement, nous disons toujours les mêmes choses que nous disons depuis environ 18 mois.

«Comme n’importe quel manager, le temps presse, mais lorsque vous obtenez les joueurs que vous voulez et que les choses ne changent pas, les gens amplifient toute sorte d’erreur.

« C’est presque comme s’ils venaient d’essayer d’avoir de bons joueurs individuels, qu’ils correspondent ou non à leur style de jeu.

« Sur le papier, vous n’allez pas trouver beaucoup de meilleurs côtés. Si vous regardez les noms, ils devraient marquer quatre buts par match, mais ils semblent être un tas d’individus qui semblent désarticulés et je ne pense pas qu’ils aient leur identité pour le moment.

«Je pense que (Jurgen) Klopp en prendrait probablement deux, Rashford et Fernandes.

« En ce qui concerne le onze de Liverpool, je ne sais pas qui vous laisseriez de côté, mais en termes de joueurs capables d’aider Liverpool, alors certainement Fernandes. »

Une question majeure persiste sur Zinedine Zidane remplaçant Ole Gunnar Solskjaer à Man Utd

Solskjaer doit ressembler davantage à Mourinho

Pendant ce temps, Solskjaer a été invité à essayer de ressembler davantage à l’ancien chef des Diables rouges Jose Mourinho s’il veut réussir à Old Trafford.

Les critiques adressées à Solskjaer vont de son manque d’identité à la sélection d’une équipe d’individus talentueux. Il est également considéré comme trop gentil pour prendre les décisions difficiles.

Et Johnson pense que cette approche doit changer. Lorsqu’on lui a demandé si Solskjaer devait être plus impitoyable et commencer à laisser tomber des joueurs de renom, Johnson a déclaré: « Absolument, je pense que vous devez le faire.

« Mourinho l’avait quand nous étions à Chelsea. L’équipe qu’il laisserait de côté un samedi était à peu près assez bonne pour terminer dans les six premiers.

« Si vous voulez être le manager d’un club de haut niveau, vous devez être capable de prendre des décisions impitoyables.

«Il doit prendre de grandes décisions et il doit laisser de côté certains grands noms. Mourinho s’en moque littéralement.

«Il savait qu’il avait un travail et il a protégé son propre travail en choisissant une équipe pour gagner un certain match de football.

« Si vous voulez travailler dans de grands clubs, c’est ce que vous devez faire, vous devez vraiment avoir cette attitude de tolérance zéro.

« Ole a l’air d’être un gars vraiment sympa et je ne peux pas imaginer qu’il veuille bouleverser beaucoup de gens.

« C’est bien, il peut le faire à sa manière, il n’a pas à contrarier les gens, il peut transmettre le message comme il le souhaite. Mais il doit le livrer à un moment donné.

LIRE LA SUITE: Mourinho prépare un transfert intelligent de Man Utd qui rendrait service à Solskjaer