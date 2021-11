Un expert affirme que la star de Tottenham peut imiter Bonucci avec un rôle sous Conte

Eric Dier peut jouer un rôle similaire à celui que Leonardo Bonucci a joué pour l’Italie à l’Euro 2016 maintenant qu’Antonio Conte est à Tottenham, selon un expert.

Le déménagement de Conte à Tottenham a jeté une série de questions jusqu’où il peut emmener le club. Alors que la plupart se concentrent sur la chasse à l’argenterie, il y a aussi la question de la tactique.

Les stars de la première équipe des Spurs ont dû s’adapter à un certain nombre de changements différents depuis 2019. En effet, Jose Mourinho et Nuno Espirito Santo ont essayé – et ont finalement échoué – de modeler l’équipe dans leurs visions.

Cependant, Conte a acquis une réputation pour son style de jeu qui a fait de lui un vainqueur du titre en série.

Il opère généralement soit en 3-4-3, soit en 3-5-2, sa défense étant un élément clé de sa formation. En fait, il a utilisé le 3-4-3 à Chelsea, menant les Blues à la gloire du titre de Premier League lors de sa première saison.

Selon Martin Keown, les Spurs ont les joueurs pour faire du système de marque de Conte un succès. Il a également soutenu l’ancien manager italien pour utiliser Dier comme son défenseur central en chef, comme Bonucci l’était à l’Euro 2016.

« Les Spurs ont les joueurs pour jouer à la manière de Conte », a déclaré Keown au Daily Mail. «Quiconque commence au milieu des trois derniers devra être capable de faire des passes directes vers l’avant – comme Bonucci l’a fait pour l’Italie de Conte à l’Euro 2016 – et cela pourrait être un travail pour Eric Dier.

« Qui utilisera-t-il à l’arrière droit sera également intéressant. A Chelsea, Victor Moses est passé d’excédentaire à titulaire régulier. Cela incluait le déplacement de Cesar Azpilicueta à droite des trois derniers.

« Nous pouvions même voir Lucas Moura à l’arrière droit et Emerson Royal comme défenseur central. Nous avons joué avec trois à l’arrière sous Bruce Rioch à Arsenal et nous avons toujours eu des questions à ce sujet. Il faut de l’intelligence pour le mettre en œuvre.

« Heureusement pour Tottenham, ils ont nommé un maître pour enseigner aux joueurs en un temps record.

Conte a goûté au succès lors de son premier match des Spurs, s’imposant 3-2 en Ligue Europa Conference jeudi.

Cependant, son test de retour en Premier League vient contre Everton et Rafael Benitez dimanche.

Mourinho donne le verdict à Conte et Tottenham

Pendant ce temps, Mourinho a rendu son verdict sur le retour de Conte à Londres.

Il a déclaré : « Je pense que Conte est un bon entraîneur, mais Nuno est un très bon entraîneur.

«Il a fait un travail fantastique chez Wolves pendant quatre à cinq ans, pas un an ou quelques mois. Tottenham a un très bon entraîneur maintenant, mais ils l’avaient avec Nuno.

Nuno n’a duré que 17 matchs à Tottenham et est entré en jeu après que les Spurs n’aient pas réussi à convaincre Conte cet été.