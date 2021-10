Paul Merson a affirmé que les propriétaires de Newcastle doivent être prêts à investir dans le club à long terme – plus de cinq ans – s’ils veulent réussir.

Les Magpies sont sur le point d’inaugurer la nouvelle ère du club lors de l’affrontement de dimanche contre Tottenham. Pourtant, une grande partie de l’accent a été mis pour l’instant sur les transferts potentiels vers St James ‘Park.

Manchester United l’attaquant Anthony Martial et Adrien Rabiot de la Juventus font partie des cibles supposées.

Il y a aussi la tâche de trouver un nouveau manager pour remplacer Steve Bruce. Bien qu’il semble susceptible de prendre en charge le choc de la Premier League contre les Spurs, ses jours semblent comptés.

La trêve internationale a permis au rachat de Newcastle de dominer l’agenda. Selon Paul Merson, cependant, les propriétaires de Newcastle doivent comprendre l’ampleur du travail.

S’adressant à Sky Sports, il a publié un test de réalité du travail à accomplir pour le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite et ses partenaires.

« Je pense que les gens s’emportent. Les gens pensent : ‘C’est une situation de Jack Walker à Blackburn.’ Absolument aucune chance », a déclaré le spécialiste.

« Je ne veux pas être un fêtard, mais un : tout le monde a de l’argent maintenant, et deux : Newcastle a besoin de 17 joueurs !

«Ce n’est pas comme s’ils avaient déjà un bon noyau d’équipe qu’ils peuvent compléter avec quelques joueurs de classe mondiale. Ils ont besoin de tout.

Vous ne pouvez pas simplement sortir et acheter le monde, et même si vous le pouviez et achetiez cinq joueurs à 150 millions de livres sterling, cela ne vous rapporterait pas tout. Vous devez aller acheter une équipe.

Tandis que Philippe Countinho de Barcelone est un autre joueur à avoir eu des liens de transfert avec Newcastle, Merson pense que Dele Alli et Jesse Lingard sont des cibles plus réalistes pour le moment.

La paire de milieux de terrain anglais a été confrontée à des difficultés ces derniers temps à Tottenham et à Manchester United, respectivement.

Mais Merson a ajouté : « Je ne suis pas sûr que les propriétaires comprennent que ce ne sera pas un succès du jour au lendemain. Ce n’est pas Football Manager le jeu. Cela ne se produit pas.

Les propriétaires de Newcastle doivent comprendre le travail

Newcastle occupe actuellement le 19e rang du classement de la Premier League et n’a remporté aucune victoire en sept matchs cette saison.

En tant que tel, la première priorité sera d’assurer la survie et une base sur laquelle bâtir le prochain mandat.

« Je ne veux pas être un fêtard, mais ce n’est pas un travail de cinq ans », a déclaré Merson.

L’analyste: Man United, Tottenham et Everton capables de revenir gagner ce week-end

« Si vous me demandiez de choisir entre gagner la ligue à un moment donné ou ne jamais gagner la ligue, j’irais avec jamais.

« Les propriétaires ne se contenteront pas de mettre de l’argent pour toujours, peu importe combien vous avez. Ils voudront voir le succès rapidement, et je ne pense pas qu’ils comprendront ce qu’il faut pour atteindre le sommet. Il leur manque 17 joueurs.

En plus des Spurs, Newcastle affrontera Crystal Palace, Chelsea et Brighton avant la trêve internationale de novembre.

LIRE LA SUITE: Les propriétaires de Newcastle s’affrontent pour un nom sur la liste restreinte de cinq hommes