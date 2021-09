Un expert affirme qu’un joueur veut quitter Tottenham pour de bon

Image représentative Transfert d’argent UPI vers PayNow : La Reserve Bank of India (RBI) et l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) ont annoncé un projet visant à relier leurs systèmes de paiement rapide respectifs – Unified Payments Interface (UPI) et PayNow. RBI a déclaré dans un communiqué aujourd’hui que le lien est destiné à être opérationnalisé d’ici […] More