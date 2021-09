Un expert affirme qu’une “excellente” signature rend Chelsea “encore plus formidable”

in

Gary Neville pense que Chelsea a fait une « excellente » signature avec Saul Niguez, qui les rendra « plus formidables » et capables de défier sur tous les fronts cette saison.

L’international espagnol a rejoint les Blues dans le cadre d’un contrat de prêt d’une saison avec l’Atletico Madrid, avec option d’achat, très tard le jour de la date limite de transfert. Ayant également été lié à Manchester United et à Barcelone, le joueur de 26 ans a plutôt opté pour Stamford Bridge après s’être brouillé avec le patron de l’Atletico Diego Simeone.

Bleus le patron Thomas Tuchel dispose désormais d’incroyables options de milieu de terrain central. Il peut désormais choisir entre un solide quatuor composé de N’Golo Kante, Mateo Kovacic, Jorginho et Saül. Et Neville pense que Chelsea a fait de bonnes affaires cet été, après avoir également décroché le leader Romelu Lukaku.

“Saul n’est qu’un autre excellent joueur”, a déclaré Neville à Sky Sports.

« Il a une grande expérience au sommet de la Liga, une grande expérience en Ligue des champions et au niveau international.

“C’est le modèle de Chelsea et vous regardez ce qu’ils ont fait dans cette fenêtre de transfert en termes de tenants et de aboutissants et encore une fois, cela a été une autre performance exemplaire de leur part.

«C’est une équipe solide. Je les ai déjà regardés deux fois cette saison, à Arsenal et à Anfield.

Chelsea regarde les affaires

“C’est une très bonne équipe, une équipe qui gagne et qui est prête à gagner plus. Quand ils sont descendus à 10 hommes à Anfield, je n’ai jamais vraiment pensé qu’il serait facile pour Liverpool de briser Chelsea en seconde période.

« C’est à ce moment-là que vous savez que vous jouez contre une bonne équipe parce que c’est l’endroit le plus difficile à jouer.

«Et l’ajout de Saul avec Romelu Lukaku les rend de plus en plus forts. Au milieu de terrain avec Jorginho, N’Golo Kante et Mateo Kovacic, ils ont déjà l’air très forts.

“Vous n’en avez besoin que de deux avec leur façon de jouer, mais l’ajout de Saul signifie qu’ils peuvent défier sur tous les fronts. Cela les renforce énormément et les rend plus redoutables qu’ils ne l’étaient à Anfield samedi dernier.

