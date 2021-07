Un expert cite un trait spécial de Sancho au profit de deux stars de Man Utd

L’ancienne star de Liverpool et de Manchester City, Dietmar Hamann, a salué la capture de Jadon Sancho par Manchester United et pense qu’il tirera le meilleur de deux joueurs des Red Devils.

Sancho, 21, enfin a terminé son transfert du Borussia Dortmund à Old Trafford cette semaine. Il est depuis longtemps lié au Theatre of Dreams après avoir quitté l’équipe de jeunes de Manchester City pour l’Allemagne en 2017. Les géants du nord-ouest ont payé 73 millions de livres sterling pour l’international anglais qui a signé un contrat de cinq ans avec le club.

Il y a une option pour une autre année à étiqueter et il ne serait pas surprenant que cela se produise. La réaction au transfert a été positive.

L’ancien attaquant de United Wayne Rooney a eu son mot à dire et prédit que le nouvel arrivant pourrait être le fer de lance d’un défi pour le titre.

« City, Chelsea vainqueur de la Ligue des champions, Liverpool, il y a de très bonnes équipes. Mais vous pouvez voir qu’avec Manchester United, ils s’améliorent progressivement », a déclaré le manager de Derby.

“Je pense qu’ils seront dans un endroit où ils vont vraiment défier la saison prochaine.”

Et Hamann était tout aussi enthousiaste à propos de l’ailier, le faisant pencher pour de grandes choses.

“C’est aussi une grosse saison pour Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United et je m’attends à ce que Jadon Sancho soit une star à Old Trafford”, a-t-il déclaré au Racing Post (via The Mirror). “J’ai rarement vu un ailier qui peut battre son homme aussi facilement, il laisse tomber l’épaule et passe juste devant les défenseurs.”

Sancho “le meilleur du monde”

Sancho a marqué 50 buts en 137 apparitions toutes compétitions confondues pour le BVB. Il en a également marqué trois pour l’Angleterre, remportant 22 sélections pour les Three Lions.

Mais sa contribution va bien au-delà des simples statistiques. L’Allemand pense qu’il aura une influence positive dans les rangs de United, avec deux joueurs en particulier.

“Sancho pourrait galvaniser Marcus Rashford et Paul Pogba à United aussi”, a-t-il ajouté. “Après l’avoir regardé en Bundesliga, il améliore les autres joueurs, crée des occasions et retire les défenseurs de leur position, et nous en avons eu un aperçu lors de la victoire de l’Angleterre en quart de finale contre l’Ukraine à l’Euro 2020.”

Et l’homme qui a remporté la Ligue des champions avec Liverpool est catégorique, il est hors pair à l’heure actuelle.

“J’ai été surpris qu’il soit à la périphérie du tournoi, il serait mon premier choix en tant que manager”, a-t-il poursuivi.

“À mon avis, non seulement le meilleur ailier de Sancho England, il est le meilleur ailier du football mondial et les fans de United devraient être très enthousiastes à l’idée de son retour à Manchester.”

REN SAVOIR PLUS: Man Utd et Tottenham vont chercher ailleurs car la cible exige un seul club