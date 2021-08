Un expert claque Arsenal «bizarre», avec une chance béante de Man Utd manquée

in

Arsenal aurait dû chercher à faire venir le milieu de terrain de Manchester United Jesse Lingard au lieu du gardien Aaron Ramsdale, selon un expert.

Les Gunners ont entamé la saison sur une note aigre avec deux défaites en deux matchs. De plus, ils ont encaissé quatre buts et n’ont pas encore marqué un des leurs. Le dimanche, L’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku a fait ses débuts fantastiques pour les Bleus lors de la victoire 2-0 à l’Emirates Stadium.

Cependant, le mauvais départ d’Arsenal intervient dans un contexte d’investissements importants dans l’équipe.

Ils se classent parmi les plus gros dépensiers de la Premier League devant Manchester United et Chelsea. Ben White, Martin Odegaard et Ramsdale n’ont peut-être pas joué contre Chelsea. Néanmoins, ils espèrent redresser la situation de leur club.

Cependant, Ramsdale fournira la concurrence pour le numéro un Bernd Leno. Hutchinson a insisté sur le fait qu’il ne peut pas comprendre les dépenses pour la signature alors que Lingard a des frais similaires.

“Celui de Ramsdale est intéressant car ils ont perdu Emiliano Martinez, qui est le gardien numéro un de l’Argentine, et ils le remplacent par quelqu’un qui coûte plus cher”, a déclaré Hutchinson à Premier League Productions.

«Près de 30 millions de livres sterling s’il obtient ses apparitions.

“C’est bizarre pour moi parce que 30 millions de livres sterling pour un gardien de but suppléant, c’est énormément d’argent lorsque des joueurs comme Jesse Lingard à Manchester United sont en vente ou peuvent être achetés.”

Le milieu de terrain de United Lingard a remis sa carrière sur les rails la saison dernière avec un prêt à West Ham.

Les Hammers ont eu des liens étroits avec un raid de transfert permanent, mais il semble probable qu’il reste à Manchester.

En effet, le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, lui a promis un rôle. Il est entré en tant que remplaçant dans Match nul 1-1 de dimanche avec Southampton.

Arteta déplore la défaite d’Arsenal

Arsenal a perdu un but après 15 minutes contre Chelsea et n’a jamais vraiment récupéré.

Reece James a porté le score à 2-0 avant la mi-temps et alors que les Gunners ont eu des chances en seconde période, Chelsea a largement réussi le match.

En conséquence, Arteta a insisté après le match pour que un défaut tactique clé était à blâmer.

Il a cependant insisté sur le fait que son équipe aura l’air “complètement différente” une fois que White et Odegaard s’intégreront correctement.

