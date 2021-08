Un expert conseille à Benitez de faire un mouvement de milieu de terrain qui profitera à Newcastle

in

L’ancien attaquant de Sunderland et d’Angleterre, Kevin Phillips, pense qu’Everton pourrait essayer de recruter le milieu de terrain de Newcastle Sean Longstaff même s’ils n’ont pas vraiment besoin de lui.

Longstaff, 23 ans, est passé par la formation des jeunes des Magpies et a signé son premier contrat professionnel en 2018. La star née à North Shields a fait ses débuts en équipe première en décembre 2018 et a fait 69 apparitions dans toutes les compétitions à ce jour. Il a disputé 23 sorties en Premier League en 2019-2020 et 22 la saison dernière.

Mais il n’a commencé que 29 de ces matches et est peut-être prêt à relever un nouveau défi. Le patron des Toffees, Rafael Benitez, le connaît bien depuis son séjour à St James ‘Park.

Et un rapport plus tôt cette semaine a affirmé que le chef des Merseysiders était désireux de retrouver son ancienne charge. L’arrivée de Joe Willock à Tyneside a poussé l’homme du coin plus loin dans la hiérarchie.

Il peut maintenant être une cible pour Everton. Phillips pense qu’une décision pourrait être envisagée car le tacticien espagnol a déjà recruté un ancien joueur.

«Est-ce que je pense qu’Everton a besoin de lui? Peut-être pas », a-t-il déclaré à Football Insider. “Benitez emprunte cette voie cependant, il a déjà signé Andros Townsend et il l’a eu à Newcastle.”

Il a été rapporté par . plus tôt cette semaine qu’Everton et Newcastle ont discuté d’un éventuel accord pour le joueur.

Benitez est clairement un grand fan de l’ancien prêteur de Blackpool. Et on dit que le couple est toujours en contact.

La sortie de Longstaff pourrait aider le recrutement à Newcastle

Le mercato d’été ne se fermera qu’à la fin du mois. Newcastle n’est pas connu pour faire trop d’activités de transfert, mais a acquis Joe Willock pour environ 25 millions de livres sterling.

Il semble peu probable qu’il y ait beaucoup d’autres ajouts aux rangs de Steve Bruce. Mais la vente de Longstaff pourrait libérer des fonds indispensables de Mike Ashley.

Phillips pense que cela pourrait être une décision sensée pour l’équipe du nord-est, mais a remis en question les motivations d’Everton pour l’accord.

“Longstaff n’a pas joué beaucoup de matchs de Premier League, mais il a cette expérience”, a-t-il ajouté. « Du point de vue de Newcastle, il ne joue pas si souvent et cela pourrait être une bonne affaire de le faire évoluer.

«Cela libérerait un salaire pour Bruce pour obtenir quelqu’un avec un peu plus d’expérience. Je suis surpris que Benitez soit pour lui mais il l’aime bien évidemment et Longstaff a bien joué sous lui.

“C’est surprenant, je ne suis pas sûr qu’Everton ait besoin de lui.”

