Un expert conseille à Chelsea de se lancer à la poursuite de l’as de la Roma avec «beaucoup à offrir»

L’expert Glen Johnson estime que Chelsea pourrait s’intéresser à une star rom qui est « difficile à regarder au-delà ».

La tenue italienne semble profiter de la vie sous José Mourinho. Ils ont remporté cinq matches de championnat en sept matches depuis qu’il a pris le relais cet été. Ils sont également l’une des équipes les plus marquantes de la Serie A, ayant enregistré un nombre impressionnant de 16 buts au cours de cette période.

La Roma semble prête à rivaliser avec Tottenham pour la couronne inaugurale de la Ligue Europa. Ils ont battu le CSKA Sofia et Zorya Luhansk dans un début de compétition dominant.

Plusieurs joueurs prospèrent sous la direction de Mourinho. Lorenzo Pellegrini a reçu de nombreux éloges de la part du manager, tandis que l’ancien homme d’Arsenal Henrikh Mkhitaryan a commencé brillamment.

Tammy Abraham a sans doute été leur meilleure joueuse jusqu’à présent cette campagne. L’international anglais a quitté Chelsea pour Rome dans un accord de 34 millions de livres sterling plus tôt cette année.

Il cherche à prouver que ses anciens employeurs ont tort et a déjà inscrit quatre buts en dix matches. Sa forme lui a valu un rappel en Angleterre, bien qu’il ait été contraint sur blessure contre la Hongrie mardi.

Chelsea peut re-signer Abraham pour 68 millions de livres sterling s’il a besoin d’un attaquant à l’avenir. Cette clause entrera en vigueur au cours de l’été 2023.

L’ancien défenseur Johnson pense que les Blues pourraient le faire si Abraham continue de marquer des buts.

« Il marque, profite à nouveau de son football et il a beaucoup à offrir », a déclaré Johnson (via Metro). «Et naturellement, toutes les grandes équipes vont vouloir des attaquants qui marquent des buts.

« Chelsea a montré dans le passé qu’ils n’étaient pas gênés de signer quelqu’un pour beaucoup plus d’argent qu’il ne l’avait vendu.

« S’il continue à marquer des buts, je pense que oui, ils seraient intéressés. Les grévistes sont difficiles à trouver, n’est-ce pas ?

« En tant que jeune Anglais, nous avons tous été élevés pour vouloir jouer en Premier League, donc je suis sûr qu’il voudra revenir un jour pour régler des comptes. »

Le départ d’Abraham a coïncidé avec le retour de Romelu Lukaku. Le Belge a rejoint Chelsea pour un record de 97,5 millions de livres sterling en août, sept ans après avoir quitté Stamford Bridge.

Johnson pense qu’Abraham a encore le temps d’atteindre son apogée pour le club et le pays.

« Je peux aussi le voir faire partie de l’équipe d’Angleterre à Qatar 2022 », a-t-il ajouté. « Il a l’âge de son côté.

«C’est un grand garçon physique, et pour moi, il est également décent devant le but. S’il continue à marquer des buts, il va être difficile de passer outre, n’est-ce pas ?

Le duo de Chelsea de retour pour le choc de Brentford

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel aura N’Golo Kante et Reece James à sa disposition Cette fin de semaine.

Les Blues se rendront à Brentford samedi lors de leur premier match de retour après la pause internationale.

Kante a disparu à la suite d’un test Covid-19 positif, tandis que James est sorti avec un problème de cheville.

Une déclaration du club a révélé que le couple avait repris l’entraînement complet mardi. Cependant, Christian Pulisic est moins chanceux. L’Américain reste hors de combat en raison d’une blessure à la cheville.

Lukaku pourrait être nommé remplaçant après avoir souffert de douleurs musculaires alors qu’il était en service international.

