Un expert conseille à Liverpool de faire «une grande signature» avant la fermeture de la fenêtre

in

L’ancien milieu de terrain de Liverpool, Danny Murphy, pense que les Reds vont faire une autre “grande” signature avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Les hommes de Jurgen Klopp ont regardé les rivaux du titre, Manchester City, battre un record britannique sur Jack Grealish, tandis que Manchester United a dépensé beaucoup pour Jadon Sancho et Chelsea est au bord d’un énorme accord pour Romelu Lukaku.

Les affaires dans le Merseyside ont été relativement calmes en comparaison, avec le rouges vient de faire venir Ibrahima Konate pour 36 millions de livres sterling.

La fenêtre se ferme le 31 août, mais Murphy pense que son ancien club pourrait avoir quelque chose dans sa manche.

Murphy a déclaré à talkSPORT: «Il y a encore une chance que Liverpool en fasse un gros. Je pense que oui. Un attaquant. Dans le tiers offensif.

«Personnellement, je ne signerais personne, si j’étais Klopp, à moins que je ne pense qu’ils pourraient entrer dans le XI.

«Si vous pouvez en obtenir un qui peut jouer à la place de Firmino ou à la place de Mane, alors signez-le. Mais il n’y en a pas beaucoup.

La signature de Diogo Jota est venue un peu à l’improviste à la fin de l’été dernier, et quelque chose de similaire pourrait se produire cette fois-ci.

Liverpool continue d’être lié à un remplaçant au milieu de terrain de Gini Wijnaldum. Un nouvel attaquant est également potentiellement sur les cartes, étant donné que Mo Salah et Sadio Mane seront absents à la CAN à partir de janvier.

L’ailier rennais Jeremy Doku est un joueur qui pourrait être en route pour Anfield. Le Belge est à nouveau pressenti pour passer à Anfield, ayant été fortement liée pendant l’Euro.

Les plus grands compagnons du football, de John Burridge à Zlatan Ibrahimovic

Fin de la ligne pour la star de Liverpool

Pendant ce temps, la montée rapide de deux jeunes de Liverpool a pris la décision de rompre les liens avec un Jurgen Klopp en signant un « facile », selon un rapport.

Le départ de Georginio Wijnaldum est parti Liverpool les fans se demandent qui serait recruté pour remplacer le Néerlandais fiable. Une série de noms étaient liés pour combler le vide, dont Florian Neuhaus, Youri Tielemans et Saul Niguez.

Cependant, les nouvelles sur la chasse au milieu de terrain du club sont depuis devenues silencieuses. Au lieu de cela, il semble que les Reds pourraient regarder plus près de chez eux.

Après avoir excellé en prêt avec Blackburn la saison dernière, Harvey Elliott a fait forte impression en pré-saison. Le joueur de 18 ans opère généralement dans la ligne avant, mais a régulièrement joué un rôle de milieu de terrain lors de leurs matchs amicaux.

Elliott devrait rester avec l’équipe première cette saison après avoir reçu un sceau d’approbation de Klopp.

De plus, une plus grande responsabilité pourrait être placée sur les épaules du diplômé de l’académie, Curtis Jones.

Jones a été une étincelle brillante dans ce qui s’est avéré être une campagne décevante pour Liverpool la saison dernière. Jones a fait preuve de maturité au-delà de ses années dans une action limitée, laissant aux fans le sentiment que le joueur de 20 ans a un grand avenir devant lui.

Et selon l’Express, c’est la montée rapide de la paire qui pourrait sonner le glas de Alex Oxlade-Chamberlain.

Le boeuf fait pencher pour le retour des saints

Le joueur de 27 ans était récemment lié à un retour au club d’enfance de Southampton. Les Saints envisageraient un accord de prêt et auraient l’ambition de ramener Takumi Minamino pour un deuxième sort.

Mais dans le cas d’Oxlade-Chamberlain, l’Express juge que la décision de Klopp et Liverpool est «facile».

Oxlade-Chamberlain a été chargé de relier le milieu de terrain et la ligne avant lors du départ. Cependant, Thiago Alcantara devrait assumer ce rôle cette saison, et Naby Keita et Elliot peuvent fournir un soutien viable.

Jouer un rôle plus profond pourrait inhiber le développement de Jones. Cela pourrait être un autre facteur expliquant pourquoi Liverpool serait ouvert à la poursuite d’Oxlade-Chamberlain.

Il a été exceptionnellement utilisé comme n ° 9 lors de leurs premières rencontres de pré-saison, bien que son impact ait été minime.

En tant que tel, sanctionner la sortie d’Oxlade-Chamberlain n’est peut-être pas la décision difficile à laquelle beaucoup auraient pu s’attendre au départ.

LIRE LA SUITE: Le bord latéral de la Serie A Leeds pour la star de Man Utd, avec l’homme de Liverpool en option