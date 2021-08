Un expert conseille à Lukaku et Chelsea de terroriser la star d’Arsenal après l’affichage de Brentford

in

Jamie Carragher pense que l’arrière central d’Arsenal Ben White va subir un test difficile contre Chelsea, après la défaite de vendredi contre Brentford.

Les Gunners ont lancé leur nouvelle saison de Premier League sur une note amère avec une défaite 2-0 à l’extérieur. Sergi Canos et Christian Norgaard ont frappé alors que les Bees nouvellement promus remportaient une victoire méritée. Plusieurs stars d’Arsenal ont eu du mal, notamment la nouvelle recrue Ben White. En effet, il faisait ses débuts vendredi.

L’international anglais n’a pas réussi à se mettre à niveau contre Ivan Toney et Bryan Mbuemo tout au long.

Cependant, l’ancien défenseur central Carragher a averti que le début de la vie du joueur de 23 ans à Arsenal ne serait pas plus facile.

Chelsea se rendra ensuite à l’Emirates Stadium et commencera probablement Romelu Lukaku. L’ancien Blue est retourné à Stamford Bridge depuis l’Inter pour 97,5 millions de livres sterling.

“La semaine prochaine, il affrontera Lukaku et cela vous montre simplement à quoi vous vous heurtez en Premier League”, a déclaré Carragher à Sky Sports.

«C’est normalement associé à des équipes proches du bas ou qui montent, pour aller un peu plus direct et mélanger les choses.

“Mais face à Chelsea, si vous êtes Thomas Tuchel, continuez à jouer ce ballon dans Lukaku.”

Lukaku a marqué 64 buts en 95 matchs pour l’Inter, mais a déjà fait ses preuves dans l’élite anglaise.

Son meilleur temps en Angleterre n’est peut-être pas venu à Chelsea. Mais il a livré pour Everton, West Brom et Manchester United.

White, quant à lui, s’est d’abord fait un nom à Leeds United en prêt en 2019/20. Cependant, il a impressionné lors de sa première saison de Premier League avec Brighton la saison dernière.

Le patron des Seagulls, Graham Potter, l’a utilisé dans un dos à trois, mais Carragher a souligné les différences flagrantes à Arsenal.

Les Blancs doivent s’adapter à Arsenal

“Quand il a joué dans les trois derniers à Brighton, les deux à côté de lui étaient des géants, [Adam] Webster et [Lewis] Tremper. Vous pouvez donc intervenir avec le ballon, ce qui n’est pas tellement un problème avec les coups de pied arrêtés ou les longs lancers », a déclaré Carragher.

«Mais vos deux défenseurs centraux dans un dos quatre doivent être bons dans les airs. Cela vient de moi, je ne pouvais dominer personne dans les airs. Le travail de Sami Hyypia était de vraiment dominer et j’espère gagner 60 à 70% de mes têtes.

«Mais quand j’ai dit dans le commentaire d’être intelligent, il s’agit d’utiliser votre corps, d’être intelligent lorsque le ballon arrive, de soulager quelqu’un mais c’est un jeune joueur.

« Il ne va pas grandir, donc il va avoir ce problème. Les gens vont regarder ce soir et penser “joue juste de longues balles sur la tête de Ben White” et tu vas ressentir de la joie comme prouvé ce soir.

“Donc, il doit soit avoir quelqu’un devant lui, soit être beaucoup plus fort et plus intelligent dans les mouvements de son corps.”

