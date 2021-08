Un expert conseille une réunion rapide de Villa pour un objectif «télépathique» de 40 millions de livres sterling de Smith

in

L’ancienne star de Leeds United, Noel Whelan, pense qu’Aston Villa fera tout son possible pour signer la star de Norwich City Todd Cantwell pendant la fenêtre de transfert d’été.

Les Villans disposent désormais d’une importante cagnotte de transfert après la vente de Jack Grealish. L’homme anglais a finalement terminé son transfert à Manchester City pour 100 millions de livres sterling jeudi. Dean Smith a déjà été extrêmement actif sur le marché des transferts, faisant Danny Ings un ajout surprise cette semaine.

L’attaquant est arrivé de Southampton à l’improviste, tandis que Emiliano Buendia a été recruté – également des Canaries. Les West Midlanders ont payé près de 30 millions de livres sterling au Bayer Leverkusen pour l’ailier Léon Bailey.

Les fans de Villa verront une toute nouvelle formation offensive à Vicarage Road pour le match d’ouverture de la saison contre Watford le 14 août. Mais Smith n’a peut-être pas encore fini, avec Cantwell dit être sur le radar depuis un certain temps.

Il a été suggéré qu’ils devront payer les East Anglians 40 millions de livres sterling pour conclure un accord sur la ligne. Il verrait l’intrigant de 23 ans réuni avec Buendia.

Et Whelan pense que ce serait le scénario parfait pour lequel Villa poussera le plus tôt possible.

« Nous savons que c’est un très jeune joueur talentueux. Vous renouez également ce partenariat avec Buendia », a-t-il déclaré à Football Insider.

“Les deux se connaissent très bien pour que cette communication et ce jeu télépathique entre eux entrent directement en jeu. Vous le verrez dès le premier jour.

«Un jeune joueur très bien noté que d’autres équipes ont examiné. Encore une fois, ils ne perdent pas de temps. S’ils veulent ce joueur, ils iront le chercher et ils l’ont fait jusqu’à présent cet été.

Cantwell propose de faire tourner les têtes de Norwich

Le manager de Norwich, Daniel Farke, ne voudra pas perdre Cantwell pour la prochaine campagne. Le tacticien allemand sait à quel point il sera difficile de rester en Premier League.

La dernière incursion du club dans l’élite n’a duré qu’une saison. Cantwell a disputé 37 matches alors que l’équipe de Farke est entrée dans le championnat après la saison 2019-2020.

Il a profité de 33 sorties de deuxième division la saison dernière et a marqué six buts pour aider l’équipe de Norfolk à obtenir une promotion. Mais, avec l’argent qui parle dans le football, Whelan ne serait pas choqué de voir le jeune à Villa Park.

“Cela ne me surprendrait pas s’ils utilisent une partie de l’argent de Jack Grealish pour renforcer à nouveau ce milieu de terrain avec Todd Cantwell”, a-t-il ajouté. « Si Norwich ne veut pas vendre et a l’impression d’avoir donné à Villa trop de bons joueurs, ils pourraient dire non. Ils doivent également se donner une chance de rester en Premier League.

“Il serait très difficile de refuser une offre d’Aston Villa qui, j’en suis sûr, sera importante et assez substantielle.”

