Un expert continue la diatribe de Leeds et révèle pourquoi Bielsa est malavisé

L’ancien attaquant d’Aston Villa Gabby Agbonlahor a maintenu sa tirade contre Leeds United en suggérant que leurs tactiques imprudentes signifient qu’ils sont en danger de relégation.

Les Blancs ont effectué un solide retour en Premier League après 16 ans de saison dernière. Marcelo Bielsa les a guidés vers une neuvième place, l’équipe jouant un marque divertissante de football. Mais les choses ne se sont pas si bien passées au début de 2021-2022.

L’équipe d’Elland Road n’a pas encore remporté de match de haut niveau et occupe la 18e place du classement. Ils n’ont récolté que trois points grâce aux nuls contre Everton, Burnley et Newcastle United.

La tenue du West Yorkshire semblait sur le point de briser son canard samedi après celle de Raphinha But à la 19e minute. Cependant, Junior Firpo but contre son camp et un but à la 90e minute de Michel Antonio les a vus s’écraser 2-1 contre West Ham United.

Agbonlahor a été un critique féroce de Leeds et de Bielsa depuis qu’ils ont été promus dans l’élite. Il a qualifié le club de “mythe” en octobre dernier avant de doubler le réaction excessive perçue aux compétences de Bielsa le mois suivant.

Et, après le revers des Hammers, le joueur de 34 ans s’est à nouveau retrouvé coincé.

« À l’avenir, ils étaient incroyables. Raphinha était exceptionnelle », a-t-il déclaré à talkSPORT. «Mais vous devez être capable de défendre pour obtenir des résultats en Premier League. Il ne s’agit pas seulement de courir en avant et de laisser deux pour deux comme ils l’ont fait avec Michail Antonio.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

« C’est une défense kamikaze semaine après semaine. West Ham a eu 20 coups.

Agbonlahor s’attend à des moments difficiles pour Leeds

Leeds a marqué 62 buts en Premier League et en a encaissé 54 la saison dernière pour terminer dans la première moitié du classement. Ils étaient agréables à regarder et refusaient de faire un pas en arrière.

Mais il semble que le «syndrome de la deuxième saison» puisse maintenant affliger le club. Agbonlahor ne croit pas au fait qu’ils jouent un football passionnant.

Et l’homme coiffé à trois reprises par l’Angleterre est catégorique sur le fait qu’il doit se battre pour rester dans la première division anglaise.

« C’est ennuyeux quand j’entends les gens dire que c’est divertissant. Si je suis un fan de Leeds, je veux me divertir mais je veux aussi rester dans la ligue », a-t-il ajouté. « Leeds est maintenant dans une bataille de relégation. La façon dont ils jouent, la façon dont ils encaissent des buts.

« Quand vous menez 1-0, trouvez un moyen de gagner le match. Quand c’est 1-1, trouvez un moyen de marquer un point. Ils ont la deuxième plus mauvaise différence de buts, ils sont dans une bataille pour la relégation, qu’ils le veuillent ou non.

LIRE LA SUITE: Bielsa remet en question le résultat mais décrit les raisons pour lesquelles West Ham a réussi à abattre Leeds