Un expert contre la tendance des critiques d’Arsenal après avoir expliqué pourquoi les transferts fonctionneront

L’expert Kevin Campbell a lancé une défense acharnée de l’activité de transfert menée par Arsenal cet été malgré de vives critiques.

Les canonniers dépensé au nord de 140 millions de livres sterling pour réorganiser plusieurs domaines de leur équipe. Des signatures au niveau du gardien de but, de l’arrière gauche, du milieu de terrain, du milieu de terrain central et du milieu de terrain offensif ont toutes été faites.

Le thème commun aux six nouveaux visages était leur âge et leur profil. Chacun des nouveaux arrivants a moins de 24 ans, ce qui indique clairement qu’Arsenal a acheté avec un œil sur l’avenir autant que sur le présent.

Mais c’est le présent qui préoccupera le plus les fans d’Arsenal, et leur début de campagne lamentable a déjà vu la pression monter.

Un rapport surprise a indiqué que les Gunners ont déjà a aligné un gagnant éprouvé comme prochain manager. De plus, l’ex-Artilleur Paul Merson a renvoyé des critiques acerbes à la manière d’Arsenal en fustigeant leurs affaires d’été.

Directeur technique Edu a défendu ses transactions dans la fenêtre lorsqu’il a parlé à Sky Sports, et une autre voix dans le monde du football a insisté sur le fait que les affaires d’Arsenal sont loin du désastre que certains prétendent.

S’adressant à Football Insider, l’ancien attaquant d’Arsenal, Kevin Campbell, a félicité son ancien club pour ses “excellentes” signatures avec un œil sur l’avenir. Bien que Campbell ait conclu sa défense par un coup de départ contre les «génies» qui ont lié tant d’actifs inamovibles à des contrats à salaire élevé.

« Les gens se poseront des questions lorsque l’équipe ne gagnera pas », a déclaré Campbell. «Mais quand vous vous asseyez et regardez les signatures qu’ils ont faites, ce sont d’excellentes signatures.

“Ils ont fait baisser l’âge de l’équipe et il y a de la longévité dans ces signatures. Le problème est de les faire sortir sur le terrain. Il faut en avoir le plus possible. C’est la clé de tout. Malheureusement, ils n’ont pas pu le faire.

«C’est l’un de ces moments où la trêve internationale est arrivée au bon moment. Il est temps de travailler avec les joueurs qui ne sont pas là. Vous voulez faire entrer ces joueurs.

«Quand la ligue reprend, ils sont dans l’équipe. Nous avons eu tellement de gens qui sont censés être les meilleurs dans le domaine.

“La seule vente a été Willock, cela ne reflète pas bien les génies qui ont précédé Edu.”

Une histoire familière laisse Arsenal face à un double désastre

Pendant ce temps, Arsenal devrait perdre deux joueurs de première équipe gratuitement l’été prochain après qu’une raison familière a été invoquée pour expliquer pourquoi les accords ne se sont pas concrétisés.

L’attaquant français Alexandre Lacazette était un joueur qu’Arsenal était ouvert au déchargement. L’intérêt provisoire de la paire européenne Roma et Atletico Madrid a fait surface.

Mais son salaire élevé et le désir d’Arsenal d’assurer sa sortie permanente ont fait échouer toute chance réaliste de conclure un accord.

Lacazette est dans la dernière année de son contrat et n’a pas l’intention de signer de nouveaux termes, est sur le point de partir gratuitement.

Maintenant, le rapport Sun Eddie Nketiah – dont le contrat expire également en 2022 – « cale sur un nouveau contrat ». Selon le Sun, le principal facteur qui a bloqué la sortie de Nketiah était les exigences élevées d’Arsenal. Ils souhaitaient initialement 20 millions de livres sterling, mais ont baissé ce chiffre à 12 millions de livres sterling lorsque le temps a commencé à s’écouler.

Ils auraient également fait pression pour l’insertion d’une “clause de vente ou de rachat”. Encore une fois, cette demande a contribué à dissuader les prétendants potentiels. Nketiah est donc resté dans le nord de Londres, même si cette saison sera probablement sa dernière.

Il serait à la recherche d’un « salaire exceptionnel » et serait libre de signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers en janvier. Le Soleil conclut que des approches depuis l’Allemagne sont probables.

