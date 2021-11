Un expert craint la grande rupture de Kalvin Phillips Leeds avec l’émergence de Marcelo Bielsa

Jamie Redknapp a affirmé qu’une atmosphère inquiétante se développait entre le patron de Leeds Marcelo Bielsa et Kalvin Phillips.

Le milieu de terrain fait partie intégrante de l’équipe de Bielsa depuis la promotion du club en Premier League. Cela s’est également poursuivi ce trimestre, le joueur de 25 ans faisant 13 apparitions dans toutes les compétitions.

Cependant, depuis la trêve internationale, Phillips a subi un changement de rôle. En effet, il a plutôt commencé les deux derniers matches au poste de défenseur central.

Mais l’expérience n’a pas vraiment fonctionné jusqu’à présent. Phillips est passé au milieu de terrain en seconde période contre Tottenham, tandis que il est sorti complètement à la mi-temps dans le tirage de samedi avec Brighton.

L’international anglais a admis après la défaite 2-1 contre Tottenham que La tactique de Bielsa l’a intrigué. Bielsa a répondu en insistant sur le fait qu’il essaierait de donner à Phillips autant de minutes que possible dans ses rôles de milieu de terrain préférés.

Mais la star née à Leeds a recommencé au poste d’arrière central contre Brighton, seulement pour qu’il entre dans la bataille du milieu de terrain à la place et pour que Pascal Struijk le remplace à l’intervalle.

Jamie Redknapp a expliqué la situation à Sky Sports : « Je pense qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Il [Phillips] était certainement détaillé pour jouer en défense, mais je l’ai vu dériver au milieu de terrain.

« J’ai écouté l’interview qu’il a faite après le match de Tottenham, où il a dû se retenir plusieurs fois. C’est un milieu de terrain anglais, il ne veut pas jouer en tant que défenseur.

«Les besoins doivent parfois être nécessaires, où vous devez faire ce qui est le mieux pour l’équipe, mais pour le moment, Leeds a d’autres défenseurs qui peuvent faire le travail.

« Il veut faire le travail qu’il fait pour l’Angleterre – cela vient avec de la frustration et aussi, dans une certaine mesure, avec l’ego.

Les discussions sur le départ de Bielsa s’intensifient alors que les inquiétudes de Leeds United augmentent

« Il saura tout de suite, après l’Euro, les gens parlent de lui, les grands clubs le courtisent, les gens le veulent, il ne veut pas jouer le défenseur central de Leeds. »

Redknapp a ajouté qu’il pensait qu’il y avait « certainement un affrontement » entre Bielsa et Phillips. Cependant, il a souligné que le manager se brouiller avec ses joueurs « n’est pas la bonne chose à faire », surtout avec Leeds 17e de Premier League après 13 matchs.

Bielsa explique Phillips, remplacement de Leeds

Bielsa a déclaré à propos du changement à la mi-temps: « C’était un changement parce que je pensais que les caractéristiques de Pascal [Struijk] étaient mieux adaptés au jeu.

« La position de jeu qu’il avait beaucoup en commun avec Tottenham et je pensais que former les quatre derniers avec [Diego] Llorente, Phillips, [Liam] Cooper et [Junior] Firpo nous aiderait à les neutraliser

« Nous avons commencé le match comme ça, mais ce n’était pas la bonne décision. Après, Phillips est passé au milieu de terrain et il est très probable que l’adaptation n’ait pas aidé Kalvin car il jouait bien en tant que défenseur central.

« Mais j’insiste sur le fait que ce n’était pas une question de noms, c’était une question de fonction collectivement. »

Leeds revient à l’action mardi face à Crystal Palace à Elland Road.