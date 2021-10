L’attaquant de Leeds United Rodrigo s’était «caché» lors de la défaite 1-0 contre Southampton et n’a rien offert à son équipe en attaque, a affirmé un expert.

Les Blancs sont revenus de la trêve internationale avec des espoirs de victoire après leur première de la saison contre Watford. Cependant, les saints dominaient et est finalement venu par les gagnants Samedi.

Leeds avait des joueurs clés manquants. Alors que Kalvin Phillips soigne toujours une blessure, Raphinha présenté pour le Brésil aux premières heures du vendredi matin, heure du Royaume-Uni.

Néanmoins, les hommes de Marcelo Bielsa restent avec une seule victoire cette saison.

Contre les Saints, ils n’avaient que trois tirs, dont aucun n’était cadré. Selon Michael Dawson, qui regardait le match pour Sky Sports, Rodrigo a joué son rôle dans une telle statistique.

« Rodrigo était inexistant. Il se cachait », a déclaré l’expert (via Leeds Live).

«Vous parlez d’avant-centre pour obtenir du service, il n’a rien de tout cela. Il ne pouvait même pas se mettre en quatre.

« Leeds ne les a tout simplement pas poursuivis, c’était l’inverse. Southampton les a juste pourchassés dans tout le parc et ils n’ont pas pu sortir.

Le joueur de Chelsea, Armando Broja, a marqué le but vainqueur en seconde période. Il a combiné avec Nathan Redmond pour mettre les hôtes devant.

Le capitaine de Leeds Liam Cooper, qui a joué aux côtés de Diego Llorente dans la ligne arrière, a admis que son équipe ne méritait pas de gagner.

Leeds a eu ce qu’il méritait

« Nous avons concédé la première mi-temps, c’est aussi abrupt que ça l’est », a déclaré Cooper à LUTV.

Il a ajouté que Leeds « allait toujours avoir du mal » car ils perdaient les premières balles et les deuxièmes balles, malgré le fait qu’ils aient plus de possession dans l’ensemble.

Cooper a déclaré : « Nous avons bien commencé la deuxième mi-temps, puis nous avons concédé la contre-attaque.

«Quand on est en retard dans cette ligue, c’est toujours difficile de revenir dans le match, on s’y est tenu et c’est le seul point positif qu’on puisse vraiment retenir.

« Vous ne pouvez pas donner de telles performances en première mi-temps et nous devons en tirer des leçons.

« Nous devons rectifier le tir et s’il y a une équipe dans la ligue qui va l’analyser et le rectifier, c’est bien nous. Nous allons nous entraîner dur la semaine prochaine pour essayer d’obtenir le résultat.

Leeds affronte les Wolves – qui sont revenus de manière spectaculaire pour battre Aston Villa 3-2 – lors de leur prochaine mission en Premier League.

