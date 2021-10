La star de l’Angleterre Eric Dier a été qualifiée de « loin d’être » assez bonne pour jouer pour Tottenham après son but comique contre Newcastle dimanche.

Le joueur de 27 ans a réussi à mettre le ballon dans son propre filet alors qu’il ne restait plus qu’une minute au compteur. Cela a fait le score de 3-2 en faveur des Spurs et ils vu le match réclamer les trois points. Mais cela signifiait que les derniers instants à St James’ Park étaient plus tendus qu’ils n’auraient dû l’être.

Buts de Tanguy Ndombele, Harry Kane et Fils Heung-min fait le score à la mi-temps 3-1 après Callum Wilson ouverture de la deuxième minute. Il semblait que ce serait également le score final jusqu’à ce que Dier passe le ballon devant Hugo Lloris sur un coup de pied arrêté.

L’ancien attaquant de Leeds United et Middlesbrough, Noel Whelan, était loin d’être impressionné. Et il pense que cela est symptomatique de problèmes plus importants avec l’ancien as du Sporting.

« Ce but contre son camp était l’un des pires de tous les temps et le problème avec Eric Dier est qu’il commet trop souvent ces erreurs », a-t-il déclaré à Football Insider. «Pour un international anglais expérimenté, vous devez vous demander s’il est assez bon pour Tottenham. Parfois, il regarde loin.

« C’est un bon compétiteur et personne ne peut remettre en question son engagement envers Tottenham. Mais, vous regardez ses performances et il n’est guère un défenseur central fiable au plus haut niveau.

Nuno fait confiance à Dier

Dier est un joueur qui peut occuper de nombreux postes et ancre assez souvent le milieu de terrain. Mais il a été utilisé comme défenseur central en 2021-2022 par le manager Nuno Espirito Santo.

Le tacticien portugais lui a offert un départ dans les huit matchs de haut niveau des Spurs cette saison. La star née à Cheltenham a également 45 sélections en Angleterre à son actif.

Cependant, il n’a plus joué pour les Three Lions depuis 2020. Reste à voir si Gareth Southgate lui offre une autre chance.

Mais Whelan pense que l’ex-star des jeunes d’Everton ne se compare pas favorablement à quelques anciens bouchons des Spurs.

« Vous le comparez à Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, Ledley King, ce genre de joueurs, et Dier est loin de ce niveau », a-t-il ajouté.

Les Londoniens du nord occupent la cinquième place du classement de la Premier League et se rendent dimanche à West Ham United. Avant cela, ils sont en action en Ligue Europa avec un affrontement dans le groupe G contre la formation néerlandaise Vitesse jeudi.

