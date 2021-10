Un expert critique Man Utd pour avoir géré une star qui veut déménager

L’ancien milieu de terrain anglais Paul Ince a qualifié Man Utd de « désespéré » alors qu’il tente de garder un joueur vedette des griffes de la Juventus et du Real Madrid.

Il existe plusieurs rapports concernant les Red Devils, le manager Ole Gunnar Solskjaer cherchant à trouver sa meilleure équipe tout en essayant de plaire à tous ses joueurs. Un certain nombre de stars ont été maintenues sur le banc, comme Donny van de Beek et Anthony Martial.

Van de Beek pourrait partir dans la fenêtre de transfert de janvier. Everton et Newcastle ont tous deux été liés à des prêts pour le milieu de terrain offensif.

Martial, quant à lui, est une cible pour l’équipe allemande du Borussia Dortmund. C’est malgré le fait qu’il n’ait marqué qu’un seul but jusqu’à présent cette campagne.

Paul Pogba est un joueur que Man Utd cherche désespérément à garder. L’international français est l’un de leurs atouts les plus précieux et l’un des joueurs les plus intégrés de Solskjaer.

Mais avec son contrat expirant en juin, les puissances européennes de la Juventus et Réel prennent note.

Les deux parties veulent le récupérer gratuitement en juillet. Ils pourraient même organiser un accord précontractuel dès janvier.

En réponse, Man Utd a proposé à Pogba un nouveau contrat de 400 000 £ par semaine. Ince a maintenant critiqué les Diables rouges pour le salaire gonflé.

Il a déclaré à The United Stand : « C’est un signe de désespoir de la part de Manchester United en proposant ce contrat.

« De toute évidence, ils essaient de le persuader de signer cet accord. C’est beaucoup d’argent pour quelqu’un qui a été dans et hors du côté.

« Il était sur le banc il y a deux semaines contre Everton et puis tout d’un coup vous dites : ‘Voici 400 000 £ par semaine !’

« En fin de compte, si vous payez ce type d’argent pour un joueur, il doit jouer à chaque match et nous ne voyons pas Paul Pogba jouer à chaque match. »

Ince a ensuite remis en question la place idéale de Pogba dans le onze de départ.

« Où est sa position idéale ? » il ajouta. «Où Ole le voit-il jouer semaine après semaine? On sait où joue Bruno Fernandes, c’est assez facile. Mais où joue Paul Pogba ?

« Est-ce qu’il joue au milieu de terrain comme il l’a fait contre les Wolves ? Est-ce qu’il va le jouer sur le côté gauche? Va-t-il le mettre sur le banc ? Il y a trop de confusion avec la meilleure position de Pogba.

« Il était plus avancé en début de saison et son record de passes décisives a été fantastique cette saison. Il était incroyable contre Southampton.

«Mais je regarde cela et je me dis:« Qu’est-ce qui vous fait offrir à Paul Pogba 400 000 £ par semaine à ce moment précis?

Man Utd s’apprête à vendre l’international anglais

Les chefs unis seraient ouverts à la vente d’un attaquant anglais lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Eyefootball écrit que Jesse Lingard, 28 ans sera autorisé à quitter Old Trafford.

Un rapport distinct du Metro indique que les poids lourds européens Barcelone et l’AC Milan sont intéressés.

La mauvaise situation financière du Barça signifie qu’il ne pourra se permettre qu’un transfert gratuit.

Cela rend plus probable un passage au San Siro. Quoi qu’il en soit, Lingard vise à obtenir du temps de jeu régulier, tout comme il l’a fait à West Ham.

