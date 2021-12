Un expert de la BBC a déclaré qu’un homme de West Ham « ne pouvait pas traiter » avec un as de Tottenham de 27 millions de livres sterling hier

Photo de BEN STANSALL/. via .

Matthew Upson a affirmé que le défenseur de West Ham, Arthur Masuaku, « ne pouvait pas traiter » avec Steven Bergwijn de Tottenham hier soir, comme il l’a dit à BBC Sport.

Les Spurs ont battu West Ham 2-1 lors de leur confrontation finale de la Coupe de la Ligue, avec Bergwijn ouvrant le score puis dépassant Masuaku pour aider Lucas Moura à marquer ce qui s’est avéré être le but gagnant.

Bergwijn a été ramené dans le XI par Antonio Conte hier et l’homme de 27 millions de livres sterling (BBC Sport) aurait été l’homme du match sans l’éclat d’Hugo Lloris entre les bâtons.

Tout comme Dele Alli, il y a eu beaucoup de points d’interrogation sur Bergwijn avant la fenêtre de transfert de janvier.

Mais il semble qu’il laisse son football parler et qu’il aide son équipe à produire la marchandise.

L’ancien défenseur de Premier League Upson pense que le Néerlandais volant a apprécié sa performance hier, notamment en surpassant son homologue.

« David Moyes doit être furieux, il attend mieux de ses joueurs », a déclaré Upson.

« Masuaku ne peut tout simplement pas faire face à Bergwijn et se fait démolir par le Néerlandais. Il le coupe, super course de Moura, là où ça fait mal, et le met de côté sous Areola.

Pour West Ham, ils panseront leurs blessures car ils auraient dû tirer le meilleur parti de ce match.

Étant donné que Lloris a remporté le prix de l’homme du match, cela prouve qu’ils auraient dû marquer plus d’un but.

C’était une excellente occasion pour les Hammers d’essayer de remporter un trophée cette saison, mais ils savent qu’ils ont encore la FA Cup à venir et qu’ils vont fort en Europe.

Quant à Antonio Conte, il n’était pas au club lorsqu’ils ont atteint la finale la saison dernière, mais c’est une grande chance pour ce même groupe de joueurs de suivre la même voie.

