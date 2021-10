Un expert de la BBC a fait toute une affirmation sur Mohamed Salah

Photo de Chloe Knott – Danehouse/.

S’exprimant sur le podcast BBC Radio Five Live Football Daily, l’ancien milieu de terrain de Liverpool Charlie Adam a parlé de la course au titre de Premier League et de Mohamed Salah de Liverpool.

Il est largement admis qu’il pourrait bien y avoir une course à trois pour le titre cette saison avec Manchester City, Chelsea et Liverpool faisant tous pression pour être les champions cette fois-ci.

Les trois équipes ont leurs forces et leurs mérites, mais Adam pense que Liverpool peut se vanter d’avoir le meilleur joueur du monde en ce moment, car il dit que Salah est à un autre niveau que n’importe qui d’autre.

Qu’est-ce qui a été dit?

Adam parlait de la course au titre.

« C’est fascinant. Il y a trois équipes avec trois styles et elles sont toutes là-haut. Liverpool, la façon dont ils pressent et ils ont Salah, c’est le meilleur joueur du monde en ce moment, mais ensuite vous avez City qui veut jouer et ils dirigent des matchs, tandis que Chelsea et la puissance et la force qu’ils ont, c’est phénoménal ”, a déclaré Adam.

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

Une ligue à lui

Adam estime que Salah est le meilleur joueur du monde en ce moment, et c’est tout à fait ce qu’il prétend.

Nous vivons à une époque dominée par deux des plus grands footballeurs de tous les temps – Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais alors que ces deux-là entrent dans le crépuscule de leur carrière, de nouveaux prétendants émergent au sommet.

Robert Lewandowski, Erling Haaland et Kylian Mbappe ont probablement quelque chose à dire sur le fait que Salah soit qualifié de meilleur au monde, mais après les deux derniers mois, il est difficile d’être en désaccord.

L’Egyptien fait des choses époustouflantes sur un terrain de football chaque semaine, et bien qu’il soit incroyablement audacieux de dire qu’il est le meilleur joueur de la planète en ce moment, il est difficile de contester cette affirmation.

Photo de John Powell/Liverpool FC via .

