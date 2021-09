Un expert de la BBC abasourdi par ce que le joueur de Chelsea a fait à Tottenham Hotspur

in



Photo de Thiago Ribeiro/NurPhoto via .

Garth Crooks a félicité le défenseur central de Chelsea Thiago Silva sur BBC Sport pour sa performance contre Tottenham Hotspur de Nuno dans le derby de Londres.

L’ancien attaquant de Tottenham a inclus Silva dans son équipe du week-end en Premier League de la BBC.

Crooks a déclaré qu’étant donné que le défenseur brésilien a 36 ans, il s’attendait à ce que Tottenham l’expose lors du match de Premier League dimanche.

L’expert de la BBC a été stupéfait par la façon dont Silva a joué contre les Spurs et a aidé Chelsea à l’emporter 3-0.

Crooks a écrit sur BBC Sport : « Je m’attendais à moitié à ce que les Spurs exposent Thiago Silva. Il est après tout 36. Cependant, après 49 minutes, c’est Silva qui avait exposé les Spurs.

« Le défenseur brésilien est réputé pour attaquer des coups de pied arrêtés dans la surface de réparation adverse mais, hélas, Tottenham n’aurait pas pu regarder la vidéo de Chelsea !

« Quiconque a vu Chelsea jouer sait qu’il y a quelques dangers dans la surface sur les coups de pied arrêtés et Silva est l’un d’entre eux. En fin de compte, c’était des hommes contre des garçons. Cette équipe de Chelsea est capable de tout cette saison.

Photo de Marc Atkins/.

Thiago Silva a été immense contre Tottenham Hotspur

Silva a été brillant pour Chelsea pendant son séjour sur le terrain et a montré aux Spurs comment se défendre.

L’ancienne star du Paris Saint-Germain a tenu à distance les attaquants des Spurs Harry Kane et Son Heung-min et a également marqué d’une tête brillante en seconde période.

Silva lit bien le jeu et sait exactement où être en défense sous pression, et il l’a montré contre Tottenham.

Le défenseur central de Chelsea a décoché deux tirs, joué une passe clé, obtenu une précision de 85,5%, remporté quatre têtes, réussi 76 touches et effectué un tacle, trois interceptions et six dégagements.