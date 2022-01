Un expert de la BBC affirme que le joueur de Tottenham qui pourrait partir est un joueur «tellement talentueux»

Photo de Julian Finney/.

Chris Sutton a affirmé que Tanguy Ndombele était un joueur «tellement talentueux» après avoir été hué par les supporters de Tottenham, comme il l’a déclaré à BBC Radio 5 Live Sport.

C’était un match à oublier pour la signature du record du club de Tottenham dimanche après que son équipe ait dû revenir par derrière pour battre Morecambe en FA Cup.

Les hommes d’Antonio Conte étaient menés 1-0 face à League One et ils avaient besoin de Harry Kane et de Lucas Moura pour changer les choses.

Ndombele a été remplacé avant le retour de Tottenham et la manière dont il est sorti du terrain a amené les supporters locaux à se retourner contre leur propre joueur.

Sutton pense que, depuis que Ndombele est dans le nord de Londres, les fans ont vu des « aperçus » de son talent, mais il semble que son « attitude » l’ait laissé tomber.

« Je pense que nous avons vu des aperçus de Ndombele », a déclaré Sutton. «C’est un joueur tellement talentueux.

« Vous (Sutton parlant à un fan de Tottenham) dites qu’il n’est fondamentalement pas engagé avec une telle attitude. »

À la surprise de personne, il semble que Ndombele va se diriger vers la porte de sortie des Spurs.

L’Athletic rapporte que Ndombele veut réellement partir et qu’il espère une sortie pendant la fenêtre de transfert de janvier.

Il y a même eu des suggestions selon lesquelles les chiffres de Tottenham étaient « déçus » par les actions de Ndombele lors du match de la FA Cup.

Quoi qu’il en soit, tout cela n’est pas génial pour le joueur car c’est encore un autre manager où les choses ont mal tourné pour le milieu de terrain porteur du ballon.

