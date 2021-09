Un expert de la BBC affirme qu’il “aime vraiment” regarder la star de Leeds à 17 millions de livres sterling en action

in



Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

Ashley Williams a affirmé qu’il “aimait vraiment” regarder Raphinha en action pour Leeds United, comme il l’a dit à Final Score sur la BBC.

Alors que Leeds n’a pas pu obtenir les trois points samedi, Raphinha a trouvé le fond des filets pour le deuxième match consécutif.

Cela a été, tout comme son style de jeu, un début fulgurant pour le joueur de 17 millions de livres sterling (BBC Sport) cette saison.

Avec les Blancs sans victoire en six matchs, s’ils veulent sortir de leur ornière actuelle, alors la magie va probablement être fournie par les pieds de Raphinha.

Au cours de ses jours en Premier League, Williams se serait heurté à un certain nombre d’attaquants de haut niveau.

Et il a parlé avec admiration de Raphinha, de son style et de la façon dont il adore le regarder en action.

“Je suis un grand fan de lui”, a déclaré Williams. « J’aime vraiment le regarder jouer.

« Il est gaucher et joue sur l’aile droite. Il a tous les trucs. C’est l’équilibre et la façon dont il s’occupe du ballon.

“Il aurait pu facilement briser ça (son but contre West Ham) mais il caresse juste dans le coin inférieur.”

Photo de Robin Jones/.

Lorsque Raphinha est parti lors de la défaite 2-1 de Leeds contre West Ham, cela a changé le cours du match.

Cette morsure offensive de l’équipe de Marcelo Bielsa était par la fenêtre, et sans Patrick Bamford, il était encore plus difficile pour l’équipe locale d’obtenir un but.

Mais avec Watford en visite à Elland Road ensuite, ils ont leurs propres ailiers de haute qualité dans leurs livres et ce sera un combat sur les flancs lorsque les deux équipes s’affronteront.

La dernière fois que les hommes de Bielsa se sont heurtés à un ailier aux pieds aussi fulgurants que ceux de Raphinha, un certain Allan Saint-Maximin mettait les défenseurs de Leeds sur le derrière et le ballon au fond des filets.

Et ils espèrent qu’Ismaïla Sarr aura une journée de repos lors de sa visite dans le Yorkshire, car il en a marqué trois lors de ses deux derniers matchs avec les Hornets.

