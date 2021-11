Un expert de la BBC change d’avis sur un joueur de Liverpool « injouable »

Photo par Alex Livesey – Danehouse/.

Garth Crooks a déclaré qu’il avait changé d’avis à propos de l' »injouable » Mo Salah, après avoir été « critique » envers l’attaquant de Liverpool la saison dernière, comme il l’a dit à Final Score.

L’expert de la BBC a affirmé que, lors de la campagne précédente, Salah jouait apparemment pour lui-même et « poursuivait le Soulier d’or avant la fin de la saison » pour Liverpool.

Salah est maintenant considéré comme le meilleur joueur du monde, en ce moment, et quelqu’un qui déchire tout le monde en lambeaux, à la fois en Premier League et en Europe.

En plus de marquer plus d’un but par match, Salah a également cinq passes décisives à son actif, et comme Brighton l’a fait ce week-end, c’est un exploit si vous l’empêchez de marquer.

Crooks a partagé ce qu’il n’aimait pas chez Salah la saison dernière et à quel point il ressemble à Lionel Messi maintenant.

« J’ai critiqué Salah vers la fin de la saison dernière », a déclaré Crooks. « J’avais l’impression qu’il courait après le prix du Soulier d’Or, avant la fin de la saison, et cela lui donnait l’air d’un mauvais joueur.

« Cette saison, il est de retour à son meilleur niveau. Jouer pour l’équipe. Faire toutes les bonnes choses. Et ses objectifs viennent en conséquence.

« Il est absolument exceptionnel. Je ne pense pas avoir vu un joueur aussi excitant que celui-ci depuis probablement Messi il y a deux ou trois saisons. Il est si bon. Il est presque injouable.

Photo de SHAUN BOTTERILL/POOL/. via .

Même si Liverpool a perdu des points ce week-end, une chose qui ne peut être ignorée est le nombre de buts qu’ils marquent.

Ils ne se contentent pas de battre des équipes, ils les mettent bel et bien au lit, surtout sur la route.

Donc, même si Jurgen Klopp abandonne, ils ramasseront toujours les points, c’est juste un cas où les matchs seront plus nerveux pour les supporters.

Quant à Salah, il aurait été agacé de ne pas avoir marqué ce week-end, mais il va falloir quelque chose pour l’éloigner de la feuille de match pour le match de l’Atletico Madrid mercredi soir en Ligue des champions.

