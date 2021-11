Un expert de la BBC critique la suggestion concernant Kroenke et Arsenal

Photo de David Price/Arsenal FC via .

Chris Sutton a déclaré qu’il « ne peut pas être vrai » que les Kroenke d’Arsenal « gardent les choses en interne », comme il l’a dit à 606.

Il a été suggéré à l’ancien vainqueur du titre de Premier League que c’était une bonne chose que les propriétaires d’Arsenal soient silencieux et ne disent pas grand-chose à leurs supporters.

Depuis longtemps, ceux qui sont au sommet du navire d’Arsenal entretiennent une relation très mouvementée avec leurs supporters.

Ce n’est pas une surprise car peu de clubs anglais ont décliné comme les Gunners depuis leur dernière victoire en Premier League.

L’ancien attaquant des Celtic et Blackburn Sutton pense que les Kroenke ont besoin d’être plus impliqués et plus vocaux dans ce qu’ils font au club.

« Vous dites que les Kroenke ne font aucune interview et vous pensez en fait que c’est une bonne chose », a déclaré Sutton.

« N’est-ce pas l’un des fans d’Arsenal qui se plaint des Kroenke qu’ils veulent entendre leur vision.

«Je pense que les fans, dans chaque club de football, c’est la transparence. Et de connaître les rouages. Comment fonctionne le club. Où va l’argent ? Quelle est votre vision ?

« Et si les Kroenke gardent les choses en interne, alors cela ne peut pas être la bonne chose à faire aux yeux des fans et ils auront l’impression d’être mis de côté. »

Une chose est sûre, Arsenal est actuellement dans un bon espace libre et les choses sont bien meilleures qu’elles ne l’étaient lors des trois premiers matchs de la campagne.

Mais, étant donné à quel point les émotions peuvent être vives dans le nord de Londres, une défaite peut transformer en un rien de temps l’atmosphère actuellement positive toxique.

Cependant, une chose qui ne peut être contestée est le soutien que Mikel Arteta a obtenu depuis le remplacement d’Unai Emery.

Même Emery lui-même a dépensé une grosse somme d’argent, y compris la signature du record du club Nicolas Pepe, donc il ne peut y avoir aucune excuse sur ce front.

