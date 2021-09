Un expert de la BBC critique Liverpool, 29 ans

Photo de PAUL ELLIS/. via .

Garth Crooks a écrit sur BBC Sport que l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah n’avait pas eu un bon match contre Brentford le week-end dernier.

L’ancien attaquant de Tottenham Hotspur a inclus Salah dans son équipe de la semaine de Premier League pour BBC Sport.

Cependant, Crooks pense que le joueur de 29 ans n’a pas fait un bon match pour Liverpool malgré le fait de marquer.

L’ancien attaquant de Chelsea a marqué à la 54e minute pour aider les Reds à faire match nul 3-3.

C’était le 100e but de Salah en Premier League pour Liverpool.

Crooks a écrit à propos de Salah sur BBC Sport : « Je suis presque irrité par ma propre sélection. Selon les normes de Salah, il s’agissait d’une mauvaise performance de la superstar égyptienne.

«Il a probablement marqué la chance la plus facile du match. Cependant, il est très difficile d’ignorer un joueur qui a marqué 100 buts en Premier League plus rapidement que tout autre joueur de Liverpool dans son histoire.

“C’est un exploit magnifique même si la performance contre Brentford n’était pas l’une de ses meilleures.”

Garth Crooks a-t-il raison ?

Salah aurait pu ajouter à son décompte, mais il est dur de dire que la star de Liverpool n’a pas bien joué.

Les attaquants manquent des occasions, et Salah n’est pas différent.

Le joueur de 29 ans a eu un effort dégagé sur la ligne, et il y a eu une autre occasion où il aurait dû marquer avec facilité.

Cependant, nous ne pouvons pas dire que c’était une mauvaise performance selon les normes de Salah.

Salah marque régulièrement des buts et Liverpool est une équipe meilleure et plus puissante à cause de cela.

Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que l’Égyptien réussisse un triplé à chaque match.

Salah a maintenant marqué 102 buts en 164 apparitions en Premier League jusqu’à présent dans sa carrière.