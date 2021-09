Un expert de la BBC dit que Bielsa n’était pas satisfait des actions de l’homme de Leeds

Le Mexicain Saul ‘Canelo’ lvarez et l’américain Plante de Caleb ils ont échangé pousser et frapper pendant la conférence de presse offert mardi pour promouvoir leur prochain combat d’unification de tous les titres des super-moyens. L’échange de cirque, qui a encore donné la pire image de la boxe, a laissé Plant avec une coupure sous […] More