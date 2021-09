Un expert de la BBC dit que le joueur de Leeds de 5,5 millions de livres sterling était irréel contre West Ham

in

Illan Meslier n’a pas eu de chance d’être du côté des perdants alors que West Ham United a remporté une victoire à Leeds United.

Michail Antonio a marqué un brillant vainqueur à la 90e minute pour donner aux Hammers une victoire 2-1 à Elland Road.

Sans le gardien de Leeds, le score aurait été beaucoup plus sévère pour l’équipe de Marcelo Bielsa.

C’est parce que le jeune Français a réalisé une série d’arrêts fantastiques pour empêcher West Ham.

Et voici ce que Stephen Warnock a dit à propos de Meslier – une signature de 5,5 millions de livres sterling l’été dernier – à BBC Radio 5 Live.

Il a déclaré : « Arrêt exceptionnel de Meslier – c’est un triplé d’arrêts pour lui. “

Comment Leeds a-t-il perdu ?

Antonio a marqué un bon vainqueur, faisant passer le ballon devant Jamie Shackleton en route pour se placer au-delà d’un Meslier impuissant.

Mais West Ham a égalisé plus tôt en seconde période et Meslier était impuissant à cette occasion également, avec la double déviation de Jarrod Bowen sur Liam Cooper et Junior Firpo prenant le bouchon à contre-pied.

Raphinha avait ouvert le score pour donner aux Blancs une avance de 1-0 à la pause mais, pour une raison quelconque, les hôtes ne se sont pas présentés après la pause et West Ham a dominé.

