Un expert de la BBC dit que Liverpool, 28 ans, a un «avenir brillant» après ce qu’il a vu contre Brighton

Garth Crooks a affirmé qu’Alex Oxlade-Chamberlain avait un « avenir brillant » à Liverpool après sa passe décisive « exceptionnelle » contre Brighton, comme il l’a dit à Final Score.

Liverpool a enregistré un match nul 2-2 contre les hommes de Graham Potter à Anfield samedi après-midi – l’équipe à l’extérieur est revenue de 2-0 pour obtenir un point mérité.

Oxlade-Chamberlain n’a pas commencé le match, mais il a remplacé Naby Keita après 19 minutes après une blessure du joueur en forme.

Et en moins de dix minutes, Oxlade-Chamberlain a fouetté un centre impressionnant qui a été rencontré par Sadio Mane qui a doublé l’avance de l’équipe locale.

Crooks a salué le «merveilleux» ballon du joueur de 28 ans et comment il pourrait maintenant obtenir une série de matchs.

« C’était un superbe ballon », a déclaré Crooks. « Un magnifique bal. C’était exceptionnel.

« C’est une chance pour Alex, qui vit une période difficile depuis ses blessures. Peut-être qu’il pourrait avoir une série de deux ou trois matchs.

« Ils ont besoin de lui maintenant parce qu’ils ont des problèmes de blessures. S’il peut commencer à jouer à des ballons comme ça, il peut avoir un brillant avenir dans ce club de football.

Un certain nombre de milieux de terrain de Liverpool ont produit de solides performances cette saison, mais un problème ou un autre les a gênés.

Harvey Elliott a commencé la campagne avec force et maintenant il est dans la salle de traitement après avoir subi une blessure à long terme.

Curtis Jones a également mis en place des expositions impressionnantes au milieu du parc, alors que cela a été le début de vie le plus fort de Keita dans le Merseyside.

Mais, malheureusement pour lui, il a subi son propre revers, ce qui n’aide pas sa cause car il y a des places disponibles dans ce milieu de terrain.

Le départ de Gini Wijnaldum cet été a ouvert cette porte, ajoutée à la récente blessure de Fabinho, bien que personne ne le devancera à son retour, car Thiago est également hors de combat.

Quant à Oxlade-Chamberlain, il s’agit d’un autre 12 mois important de sa carrière à Anfield car cela n’a pas été facile pour lui depuis longtemps maintenant.

