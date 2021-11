Un expert de la BBC étonné par ce que le joueur de Liverpool vient de faire

Photo de James Williamson – AMA/.

Rob Green a fait l’éloge du milieu de terrain international de Liverpool et d’Angleterre Jordan Henderson sur BBC Sport.

L’ancien gardien de but international de Leeds United et d’Angleterre a été impressionné par le but d’Henderson pour l’Angleterre contre l’Albanie ce soir.

Les Three Lions ont battu l’Albanie 5-0 lors de leur dernier match de qualification pour la Coupe du monde 2022.

Henderson a trouvé le fond des filets à la 28e minute.

L’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane a fourni la passe décisive pour le but du joueur de 31 ans.

Green a déclaré sur BBC Sport : « C’est un football merveilleux ! Harry Kane rembourse la faveur de Jordan Henderson.

« Les pieds intelligents de Kane, arrondissent deux ou trois hommes dans la surface de réparation et ensuite, vous disent quoi pour quelqu’un qui n’est normalement pas connu pour marquer pour l’Angleterre, c’est une finition très cool. Très composé.

Des performances encourageantes de Jordan Henderson

Henderson est l’un des joueurs les plus anciens de l’équipe anglaise actuelle.

La star de Liverpool est un milieu de terrain très solide qui fait son travail au milieu du parc tranquillement et efficacement.

Henderson n’est pas connu pour ses buts.

Le joueur de 31 ans n’a marqué que 32 buts en 371 matches de Premier League jusqu’à présent dans sa carrière.

Henderson a très bien pris son but contre l’Albanie et a fourni l’une de ses meilleures performances pour l’Angleterre.

Henderson a peut-être 31 ans maintenant, mais la star de Liverpool est toujours au sommet de son art et reste un joueur important pour l’Angleterre.

