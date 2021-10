Un expert de la BBC fait demi-tour complet sur un joueur de Liverpool avec un « rythme fulgurant »

in



Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

Garth Crooks a écrit sur BBC Sport qu’il avait changé d’avis sur l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah après sa performance contre Manchester City à Anfield la nuit dernière.

Salah a aidé Liverpool à faire match nul 2-2 avec City à Anfield en Premier League.

L’ancien attaquant de Chelsea, 29 ans, a fourni la passe décisive pour le but de Sadio Mane à la 59e minute.

Puis à la 76e minute, Salah a marqué un magnifique but en solo de classe mondiale.

L’ancien attaquant de Tottenham Hotspur, Crooks, a fait l’éloge de Salah et a déclaré qu’il avait maintenant complètement changé d’avis à propos de l’attaquant.

Crooks a écrit sur BBC Sport : « C’est officiel : Mohamed Salah est de retour à son meilleur niveau et étant le joueur que j’ai vu arriver à Anfield il y a quatre ans.

“Les lecteurs réguliers sauront que j’ai eu mes problèmes avec Salah quand je pensais qu’il courait après le prix du soulier d’or au moment où le premier ballon de la saison a été botté. Plus maintenant.

« Contre Manchester City, il était altruiste, a montré un rythme effréné et une finition sublime. Le ballon que Sadio Mane a marqué était sensationnel alors que son propre but était à couper le souffle dans de telles circonstances. Je suis content que tu sois de retour, Mo. “

Photo de Shaun Brooks/DeFodi Images via .

Classe mondiale

Salah était le meilleur joueur de Liverpool contre City et aurait pu marquer plus de buts.

Le joueur de 29 ans était une menace constante pour la défense de City.

La star de Liverpool a décoché trois tirs, joué deux passes décisives, obtenu une précision de 84,2%, remporté une tête, effectué 47 touches, tenté cinq dribbles, effectué quatre tacles et un dégagement et placé deux centres.

Photo par Alex Livesey/.

Maintenant, chaque meilleur buteur est égoïste.

Vous devez simplement l’être.

Sinon, vous ne marquerez pas 20 ou 30 buts par saison.

Salah peut parfois sembler égoïste, mais l’attaquant livre systématiquement la marchandise.

L’attaquant a marqué 22 buts en Premier League la saison dernière, et a marqué six buts et donné trois passes décisives en sept matches de Premier League jusqu’à présent cette campagne.