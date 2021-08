Un expert de la BBC rend son verdict sur Liverpool, 29 ans

in

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

Garth Crooks a félicité l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah sur BBC Sport pour sa performance contre Norwich City ce week-end.

Salah a fourni deux passes décisives et marqué un but, alors que Liverpool a pris le dessus sur Norwich City 3-0 à l’extérieur à Carrow Road en Premier League.

L’ancien attaquant de Tottenham Hotspur Crooks a été impressionné par la façon dont Salah a marqué son but.

L’expert de la BBC Sport a également félicité le joueur de 29 ans pour ne pas être égoïste et pour ne pas chercher à obtenir des pénalités bon marché.

Crooks a écrit sur BBC Sport: “La façon dont l’international égyptien de Liverpool s’est positionné pour recevoir le ballon avec son pied gauche et le planter si parfaitement afin de frapper le ballon devant Tim Krul, avant qu’un seul joueur de Norwich n’ait le temps de bouger, était un pur génie .

“Les lecteurs réguliers sauront que j’ai eu des problèmes avec le jeu de Salah, mais pas contre Norwich. Je n’ai vu aucun signe d’égoïsme devant le but ou de recherche de pénalités bon marché.

“Ce que j’ai vu, c’est le joueur qui, comme à son arrivée à Anfield, a joué pour l’équipe avant tout et a marqué le but que sa performance méritait. J’espère qu’il va continuer.”

Photo de John Powell/Liverpool FC via .

Mohamed Salah était de première classe

Salah était sans doute le meilleur joueur de Liverpool contre Norwich.

Après tout, l’attaquant international égyptien a été impliqué dans les trois buts marqués par l’équipe de Jurgen Klopp.

Le joueur de 29 ans avait l’air vif, énergique, s’entendait bien avec ses coéquipiers et était vraiment brillant.

Photo de Michael Regan/.

Même l’ancien attaquant de Tottenham Gary Lineker a été impressionné.

Salah a pris cinq tirs, joué quatre passes décisives, obtenu une précision de 70,8%, remporté une tête, effectué 38 touches et tenté deux dribbles.

L’attaquant de Liverpool a marqué 22 buts et donné cinq passes décisives en Premier League la saison dernière.

Salah pourrait finir par marquer plus de buts et donner plus de passes décisives cette saison.

