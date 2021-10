Photo d’Emmanuelle Ciancaglini/Quality Sport Images/.

Ashley Williams a salué l' »incroyable » Aaron Ramsey après que la cible signalée de Newcastle et West Ham ait joué pour le Pays de Galles vendredi soir, comme il l’a dit à Football Focus.

Le milieu de terrain de la Juventus était l’un des meilleurs joueurs sur le terrain, alors que le Pays de Galles a enregistré un match nul 2-2 contre la République tchèque lors de son match de qualification pour la Coupe du monde et Williams pense qu’il « a vraiment fait la différence ».

Alors que Ramsey lutte pour le temps de jeu à Turin, il obtient de nombreuses minutes indispensables à son actif pour son pays.

Il a été suggéré que West Ham, Newcastle, Wolves et Everton veulent tous signer le milieu de terrain box-to-box l’été prochain.

Les Hammers pourraient, même en janvier, utiliser l’Europe pour attirer les Gallois dans leur direction.

Mais avec Newcastle désormais sous la direction des propriétaires les plus riches du football mondial, Ramsey se sent comme un joueur qu’ils signeraient.

Néanmoins, son compatriote n’a pas tari d’éloges sur ses performances lors d’un match aussi crucial à Prague.

« Une performance incroyable », a déclaré Williams. «Il y avait des points d’interrogation sur combien de temps il pourrait jouer. Quelle est sa forme physique.

«Il a parcouru le terrain tout au long du match. Je pense qu’il a vraiment fait la différence. Il vient de calmer le jeu. Il a dicté le jeu depuis le milieu de terrain et a marqué un très bon but.

« J’espère que, du point de vue du Pays de Galles, il pourra se remettre en forme, se remettre de ce match pour recommencer et le faire lundi soir. »

Photo de Daniele Badolato – Juventus FC/Juventus FC via .

Ramsey est celui qui a ouvert le score pour le Pays de Galles et il l’a fait sans effort.

Après que Dan James ait jeté un coup d’œil au ballon, il semblait qu’il allait frapper le ballon pour la première fois car il était à cinq mètres du but et se tenait près du poteau proche.

Mais il a attendu que le gardien de but s’asseye, avant de faire plusieurs petites touches sur son côté droit, et malgré plusieurs autres joueurs devant lui, il a gardé son sang-froid et a guidé le ballon vers la maison.

Ramsey a toujours été un milieu de terrain buteur et c’est quelque chose qui élèverait sans aucun doute une équipe comme Newcastle si elle le signait.

Il y a quelques semaines, beaucoup auraient dit qu’il n’y avait aucune chance, mais maintenant, c’est une autre histoire.

