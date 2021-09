in

Danny Mills pense que Leeds devrait célébrer une saison « fantastique » s’il finit 14e du classement de la Premier League.

Les Blancs ont changé les perceptions dans l’élite la saison dernière avec leur style de jeu agressif et avant-gardiste. Bien qu’ils aient par conséquent concédé le plus grand nombre de toutes les équipes du top 10, ils ont terminé neuvième à leur retour.

En outre, ils ont obtenu un certain nombre de résultats significatifs en cours de route. Ils n’ont perdu contre aucune équipe des Big Six à Elland Road, gagnant un point ou plus dans tous les matchs.

Ils ont également impressionné loin de chez eux, marquant trois fois à Anfield et dessiner avec les champions de Manchester City.

Cependant, ils n’ont pas encore gagné en cinq matches cette saison, avec leurs trois points provenant de matchs nuls. S’adressant à talkSPORT (22 septembre, 7h45), l’expert Mills a prédit qu’une 14e place conviendrait au patron Marcelo Bielsa.

“Ils ont eu un début difficile, les attentes ont tendance à s’emporter un peu à cause de ce qui s’est passé l’an dernier”, a-t-il déclaré.

« S’ils terminent 14e… s’ils sont en sécurité avec sept, huit, neuf matchs à jouer, c’est une autre saison fantastique en Premier League.

«Quand vous regardez la force en profondeur qu’ils n’ont pas vraiment dans cette équipe, la qualité des joueurs.

“La majorité de cette équipe est une équipe de championnat de milieu de tableau qui est arrivée avec Marcelo Bielsa.”

Ailleurs dans leur première saison de retour en Premier League, Leeds battre Man City 2-1 à l’Etihad Stadium.

Mais Mills a souligné que la majeure partie de leur équipe reste les joueurs que Bielsa avait dans le championnat. De plus, les équipes se méfient de subir une telle défaite que City.

Les équipes se méfient de Leeds de Bielsa

“Les gens ne sous-estiment pas Leeds comme ils l’ont fait la saison dernière”, a ajouté Mills.

“La saison dernière, c’était un peu comme lorsque Leicester a remporté la ligue, les gens ont dit:” Ce n’est que Leicester, nous savons comment ils jouent et nous pouvons encore les battre “.

« Les gens ont fait ça avec Leeds la saison dernière et je pense que cette saison, ils seront pris un peu plus au sérieux en raison de la façon dont ils jouent et de certains des résultats qu’ils ont obtenus.

“Cela va leur compliquer la tâche et ils devront s’adapter.”

Leeds affrontera West Ham à Elland Road lors de son prochain match de Premier League samedi.

