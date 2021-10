Craig Mercer/MB Media/.

Chris Brunt a affirmé que Stuart Dallas de Leeds United était un « plus performant » pour l’Irlande du Nord depuis environ cinq ans maintenant, comme il l’a dit à Sky Sports (09/10/21 à 19h50).

L’ancien joueur de West Brom a affirmé que Dallas était un » top, top player » depuis sa percée à Brentford, ce qui l’a depuis conduit sur la route de la Premier League avec Leeds.

C’était un match à oublier pour Dallas hier, car son équipe d’Irlande du Nord a subi une défaite écrasante 2-0 en qualification pour la Coupe du monde contre la Suisse.

L’Irlande du Nord est maintenant à six points de la deuxième place et il semble peu probable qu’elle obtienne ses billets d’avion pour le Qatar l’année prochaine.

Mais son ancien coéquipier national, Brunt, ne tarit pas d’éloges sur le joueur de Leeds, 30 ans, et sur le fait qu’il est « super pour un manager » d’avoir à bord.

« Stuey est un joueur de premier plan depuis qu’il a percé à Brentford », a déclaré Brunt. «Il est passé à Leeds et il a fait ses preuves et qu’il peut jouer au plus haut niveau de la Premier League.

« Il a été l’un de nos meilleurs joueurs au niveau international au cours des quatre ou cinq dernières années, partout où il est également invité à jouer.

« C’est super pour un manager d’avoir quelqu’un comme ça. Il peut tomber dans deux ou trois positions différentes quand ils sont en difficulté.

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

Dallas est l’un de ces joueurs qui incarne le travail que Marcelo Bielsa a fait au club.

Avant que Bielsa ne franchisse les portes d’Elland Road, Dallas était un joueur large qui essayait toujours de trouver ses marques dans le Yorkshire.

Mais maintenant, il peut jouer à travers la ligne de fond, au large et au milieu du parc.

Pendant la promotion de Leeds et leur classement parmi les dix premiers la saison dernière, aux côtés de Kalvin Phillips, il a été l’un des meilleurs joueurs sous Bielsa.

