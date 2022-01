Un expert de Sky affirme que Mourinho veut signer un joueur de Tottenham avec « tant de capacités »

Photo de Marc Atkins/.

Clinton Morrison a affirmé que Jose Mourinho voulait signer Tanguy Ndombele de Tottenham, comme il l’a dit à Soccer samedi sur Sky Sports (01/01/22 à 14h10).

L’ancien attaquant de Premier League a ajouté que le milieu de terrain de Tottenham avait « tellement de capacités » dans son casier.

Ndombele était un remplaçant inutilisé des Spurs lors de leur victoire 1-0 dans les arrêts de jeu contre Watford.

La signature du record du club de Tottenham a commencé un match de Premier League depuis l’arrivée d’Antonio Conte et il n’a pas été utilisé lors des deux derniers matches.

L’expert de Sky et fan des Spurs, Morrison, pense que le Français partira pendant la fenêtre hivernale et comment il pourrait éventuellement se diriger vers l’AS Roma et rejoindre Mourinho.

« Ndombele semble être celui (qui part peut-être), il y a eu beaucoup de discussions », a déclaré Morrison.

« C’est celui pour lequel ils ont payé beaucoup d’argent, mais ils devront peut-être réduire leurs pertes pour lui parce qu’il y a eu deux ou trois managers qui ont essayé de tirer le meilleur parti de lui et cela n’a pas vraiment fonctionné.

«C’est un individu talentueux et il a tellement de capacités. Mais c’est ce qu’il fait quand vous n’avez pas le ballon et c’est ce avec quoi il a lutté.

« Il était leur signature record. On parlait de José Mourinho qui le voulait. Peut-être qu’il a besoin de sortir en prêt. Mais cela ne rapportera pas d’argent.

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Cela nécessitait un amour dur au début, mais finalement, Ndombele a joué régulièrement lorsque Mourinho était en charge dans le nord de Londres.

Mais étant donné que Mourinho et Conte sont tous deux très exigeants quant à ce qu’ils attendent de leurs joueurs sans le ballon, il serait alors surprenant que Mourinho soit l’un des managers qui souhaite le signer pendant la fenêtre de transfert de janvier.

Ce ne serait pas une surprise si l’expert porteur de balle partait ce mois-ci, car beaucoup se tournent vers les sorties possibles à Hotspur Way plutôt que les entrées.

