Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

Liverpool a raté l’occasion de prendre trois points d’avance en tête du classement de la Premier League après un match nul frénétique à Brentford ce soir.

Les champions de la Premier League 2020 se sont retrouvés dans une impasse 3-3 contre le club nouvellement promu dans l’un des meilleurs matchs que les fans de l’un ou l’autre club – ou neutre – verront cette saison.

Liverpool de Jurgen Klopp pensait en avoir fait assez lorsque Curtis Jones a porté le score à 3-2 en 67 minutes, peu de temps après l’égalisation des hôtes.

Mais l’attaquant des Bees Yoane Wissa a marqué un troisième pour Brentford à huit minutes de la fin.

Et selon Alan Smith lors de son co-commentaire sur Sky Sports, la centrale de Liverpool Virgil van Dijk n’était pas contente du but et l’a dit à ses collègues sous la forme d’un regard fixe.

Smith a déclaré: “Ils sont poussés à la limite, Liverpool. Van Dijk n’est pas content, jetant un regard flagrant à certains de ses coéquipiers.

Occasion manquée

Avec Manchester United et Chelsea perdant tous les deux plus tôt samedi, contre Aston Villa et Manchester City respectivement, c’était une chance énorme pour Liverpool de revendiquer et d’établir la lumière du jour.

Et bien que l’équipe de Klopp soit toujours en tête de la Premier League, ce n’est qu’à un moment donné qu’elle aurait pu – et aurait dû – être à trois.

En fait, c’était presque une défaite et cela l’aurait été sans Van Dijk, qui a brillamment réussi à nier Ivan Toney dans les phases finales.

Mais pour la plupart, ce sont deux points perdus par Liverpool.

Photo de LAURENCE GRIFFITHS/POOL/. via .

