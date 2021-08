Un expert de Sky reproche à un homme de Liverpool de penser qu’il a «un droit donné» après de récentes réclamations

in

Photo de GARETH COPLEY/POOL/. via .

Tim Sherwood a déclaré à Soccer samedi sur Sky Sports (28/08/21 à 13h15) que Liverpool et Jurgen Klopp n’avaient pas de “droit donné” lorsqu’il s’agissait de s’attaquer au match.

La semaine dernière, Klopp était mécontent des défis qui ont apparemment été relevés par les joueurs de Burnley lors de la victoire 2-0 de Liverpool à Anfield.

Que diable se passe-t-il à Benfica ?!

BridTV

4557

Que diable se passe-t-il à Benfica ?!

852896

852896

centre

13872

Klopp a comparé les tacles percutants, qui sont désormais autorisés à circuler dans le jeu, à la “lutte”, comme il l’a dit à Sky Sports.

L’entraîneur allemand s’est même donné beaucoup de mal pour distinguer quelques joueurs de Burnley, dont l’attaquante Ashley Barnes.

Mais l’ancien patron de Tottenham et Aston Villa, Sherwood, n’en avait rien à faire, car il a suggéré que l’opposition “ne peut pas simplement laisser les équipes jouer autour d’elles”.

Sur le football qui remonte de 10 à 15 ans en arrière : “J’espère que nous le sommes parce que ce serait beaucoup plus stimulant”, a déclaré Sherwood.

«Je pense qu’ils ont le droit d’y mettre les pieds. Je pense que les émotions maintenant avec le retour de la foule dans les stades leur donnent cela. Je pense que les arbitres ont été formidables en laissant beaucoup de choses aller.

« Ils ne peuvent pas simplement laisser les équipes jouer autour d’eux. Ils ont un droit donné parce qu’ils sont Liverpool ? Ils ont gagné la Premier League maintenant et personne ne peut les affronter ? Non, vous pouvez mettre le pied dedans.

« Oui, vous ne voulez pas voir des joueurs se blesser. Mais c’est un jeu physique et nous voulons voir le physique.

Photo de LINDSEY PARNABY/. via .

Dans l’ensemble, il semble que les changements apportés aient été positifs et permettent au jeu de couler un peu plus.

Mais quand il s’agit de Liverpool et Burnley, les deux équipes et managers ont toujours eu leurs affrontements houleux, y compris la saison dernière à Anfield.

C’est à ce moment-là que les Clarets ont mis fin à la longue invincibilité de Liverpool à domicile.

Et quand Klopp et ses joueurs visiteront Turf Moor plus tard cette saison, son équipe ne sera pas vraiment bien accueillie.

Dans d’autres nouvelles, ‘Tout le meilleur’: Leon Bailey émet une réponse de huit mots alors que le jeune de 24 ans quitte Aston Villa