Un expert de Sky séduit par l’affichage d’un joueur «talentueux» contre Watford

Alan Smith a salué la performance d’Ainsley Maitland-Niles lors de la victoire 1-0 d’Arsenal sur Watford hier, comme il l’a dit à Super Sunday sur Sky Sports.

L’ancien attaquant a expliqué comment il aurait pu quitter Arsenal cet été, mais il pense que le joueur « talentueux » était « vraiment solide » aux Emirats.

Maitland-Niles est entré au milieu de terrain pour Arsenal car Thomas Partey s’est blessé, sans oublier Granit Xhaka, déjà absent.

Mais malgré tous les drames qui ont entouré le joueur cet été, il laisse désormais parler son football car, à chaque fois qu’il gagne des minutes, il impressionne.

Eh bien, il a si bien réussi hier que Smith, alors qu’il était commentateur pour Sky, a remis au produit de l’académie Hale-End le prix de l’homme du match.

« Il a bien fait pour Maitland-Niles », a déclaré Smith. «Il a été vraiment solide, pas spectaculaire.

«Il a déplacé le ballon et il a été solide défensivement. C’est bon à voir.

«Je vais le donner à Maitland-Niles (prix MOTM), il aurait pu quitter Arsenal cet été, c’est un garçon talentueux. Lorsqu’on lui a demandé, il est venu au premier plan aujourd’hui.

Le problème auquel Maitland-Niles a été confronté dans le nord de Londres est où joue-t-il ?

De l’arrière droit au déploiement au milieu du parc, en passant par les allers-retours, cela n’a pas aidé sa progression.

Alors que son prêt à West Brom la saison dernière s’est terminé par une relégation, il semble que cette expérience l’ait rendu plus dur et plus sage.

Et tout comme Emile Smith Rowe et Bukayo Saka, il espère faire les mêmes progrès qu’eux car ils sont en pleine forme.

