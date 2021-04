Un expert de Sky Sports se heurte à l’allemand dans un échange incroyable alors que le patron de Liverpool riposte au commentaire “ jeté sous un bus ” de la Super League européenne

Jurgen Klopp et Gary Neville ont échangé des mots tendus sur l’inclusion de Liverpool dans la proposition de Super League européenne lundi soir.

Douze clubs – dont les soi-disant “ six grands ” de la Premier League – font partie de plans qui modifieraient fondamentalement la forme du football européen.

Sky Sports

Neville a riposté à Klopp après que le patron de Liverpool l’ait agressé

L’icône de Manchester United avait fustigé les plans et demandé que les six grands de la Premier League soient déduits de points pour leur inscription.

Et après la victoire 3-1 des Red Devils sur Burnley, Neville a lancé une autre attaque passionnée contre les propositions, et a même suggéré que le titre soit attribué à Burnley en raison de la “ cupidité ” des six grands clubs.

S’exprimant après le match nul 1-1 de Liverpool avec Leeds à Elland Road, le patron des Reds a pris pour cible l’expert de Sky Sports lors de son entretien d’après-match en suggérant qu’il avait suivi l’argent tout au long de sa carrière en tant que joueur et expert.

«Gary Neville parle de ‘Vous ne marcherez jamais seul’, qui au moins devrait déjà être interdit, pour être honnête», a-t-il déclaré à Sky Sports.

Le manager de Liverpool a suggéré que Neville avait suivi l’argent tout au long de sa carrière

«Nous avons beaucoup de droits pour chanter cet hymne; c’est notre hymne, pas son hymne, il ne comprend vraiment pas cela de toute façon.

«Donc je ne veux vraiment pas de ces choses parce que ce n’est pas juste. Je comprends toutes les discussions autour, et je n’aime pas ça non plus, mais je ne parle pas maintenant d’autres clubs comme celui-ci quand on peut être émotif.

«Je souhaite que Gary Neville soit sur une sellette quelque part et pas partout où il y a le plus d’argent; il était à Man United puis à Sky où il y a le plus d’argent.

«Alors n’oubliez pas que nous n’avons rien à voir avec ça. Nous sommes dans la même situation que vous, nous avons les informations et nous devons encore jouer au football.

Neville s’est vu offrir le droit de répondre instantanément après et a insisté sur le fait que le couple était en fait aligné sur leurs points de vue – tout en insistant sur le fait qu’il ne savait pas “ pourquoi il vivait dans sa tête ”

🗣 “Pourquoi n’est-ce pas juste? Hier, il n’y avait rien à voir avec l’insulte de Liverpool. Je ne sais pas pourquoi je vis dans sa tête.” Gary Neville donne une réponse à l’interview d’après-match de Jurgen Klopp à son sujet pic.twitter.com/EAkDDsinUu – Football Daily (@footballdaily) 19 avril 2021

Cependant, l’ancien international anglais a suggéré que Klopp avait été “ jeté sous un bus ” par Fenway Sports Group, tout comme l’ensemble de l’équipe de Liverpool.

«Pourquoi n’est-ce pas juste? Je veux dire, j’ai distribué suffisamment d’insultes à Liverpool au fil des ans », a expliqué Neville.

«Hier n’avait rien à voir avec l’insulte de Liverpool. Je ne sais pas pourquoi je vis dans sa tête, pour être honnête avec toi.

«Je ne sais pas ce qui l’a dopé. Hier, c’était un appel passionné de ma part sur le football et la protection du football dans ce pays et ma plus grande déception avec Liverpool et Manchester United.

.

J Klopp était en colère contre les t-shirts que les joueurs de Leeds portaient avant le match de Liverpool

«Je pense avoir également distribué suffisamment de critiques aux deux clubs au cours des dernières 24 heures, donc je ne sais pas quel est son problème.

«J’ai eu une carrière de 25 ans à Manchester United, j’ai eu une carrière de 11 ans chez Sky et j’ai travaillé dur pour cela. Je ne l’ai pas reçu, je ne suis pas allé là où il y a le plus d’argent.

«Je n’avais pas le choix; Sir Alex Ferguson n’a pas dit: “Gary, voulez-vous rester ici?” chaque année.

«Alors je ne sais pas de quoi il parle. J’emploie 600 cents personnes dans une ville, j’ai essayé de les soigner en cas de pandémie, n’est-ce pas un siège assez chaud pour lui?

.

Spion Kop 1906 sort ses bannières et drapeaux du stand Kop à Anfield

«Il a fait un excellent travail à Liverpool, je n’ai aucun problème avec Jurgen Klopp et j’ai adoré son équipe. Mais, le fait est qu’il est épineux.

«Il a été déçu par ses propriétaires, ses propriétaires l’ont jeté sous le bus. Nous sommes sur la même page.

«Mais le fait est qu’il ne peut pas dire ce qu’il veut dire et je le peux, et j’accepte cela.

«Le Jurgen Klopp que nous connaissons, il déteste chaque petite chose à ce sujet – plus que moi – parce que cela va à l’encontre de tout dans sa vie en lequel il a cru et il a été déçu.

“Il a été déçu par ses propriétaires, tout comme ces joueurs à Liverpool.”