Un expert déchire Bielsa et prévient que les fissures de Leeds commencent «déjà» à apparaître

Stan Collymore estime que Leeds United mérite un meilleur manager que Marcelo Bielsa après la défaite de samedi contre Manchester United.

Les Blancs ont connu un succès historique sous l’Argentin. Il a mis fin à l’attente angoissante du club pour une promotion en Premier League en 2020. Cependant, il ne s’est pas arrêté là. Une neuvième place à leur retour correspondait au plus haut total de points jamais enregistré d’une équipe promue depuis 2000/01.

En tant que tel, les attentes étaient élevées avant la nouvelle campagne. Cependant, le Défaite 5-1 à Old Trafford a représenté un début amer.

La perte reflétait leur 6-2 raclée par leurs rivaux au même terrain la saison dernière.

Malgré le succès de la saison dernière étant donné qu’ils venaient de revenir en Premier League, l’ancien attaquant de Premier League Collymore pense que Leeds mérite mieux.

“Une autre saison et déjà une autre série d’excuses pour Leeds sous leur manager intouchable, Marcelo Bielsa”, a écrit l’expert dans sa chronique pour le Daily Mirror.

«Oui, nous savons qu’il les a promus avec des joueurs qui n’étaient pas du tout les favoris pour monter.

« Oui, nous savons que plusieurs managers ont été inspirés par son approche du fitness et d’être le plus possible sur le devant de la scène. Et, oui, il est excentrique.

“Mais il gagne également 8 millions de livres sterling par an et, pour cela, Leeds devrait avoir un manager dont l’équipe peut attaquer et créer, mais être pragmatique et défendre quand elle en a besoin.”

Leeds a concédé le plus de buts de toutes les équipes dans le top 10 de la Premier League la saison dernière – 54.

En effet, Leicester – avec 50 – s’est rapproché le plus de l’équipe de Bielsa. Leeds a fait preuve d’une résilience défensive à certaines occasions, comme sa victoire 1-0 sur Burnley en décembre.

Cependant, Collymore a insisté sur le fait que Leeds devrait se pencher sur son bilan contre ses plus grands rivaux.

Collymore interroge Bielsa à Leeds

“Certes, ils devraient avoir quelqu’un qui peut offrir plus après une défaite 5-1 que” nous étions meilleurs que le match correspondant l’année dernière “”, a ajouté l’expert.

« Parce que non, mon pote, vous ne l’étiez pas et, après avoir perdu ce match 6-2, ce résultat signifie que vous avez concédé 11 buts lors de ces deux matchs contre vos plus grands rivaux. »

Leeds est de retour à Elland Road samedi pour son premier match à domicile de la nouvelle saison.

Ils affrontent Everton, qui est revenu de manière impressionnante pour battre Southampton 3-1 après avoir pris du retard en première mi-temps.

Les sept meilleurs tireurs de coup franc de Premier League : Ronaldo, Beckham, Ward-Prowse…