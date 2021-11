Un expert déconcerté par la rumeur selon laquelle la situation de la cible de Newcastle et West Ham

Photo de Charlotte Tattersall – UEFA/UEFA via .

Tony Cascarino a admis qu’il était « un peu confus » quant à ce qui se passait avec la rumeur selon laquelle Newcastle et West Ham ciblent Jesse Lingard à Manchester United, comme il l’a dit à talkSPORT.

En janvier dernier, Lingard a choisi de quitter Old Trafford pour West Ham et il a prospéré pendant sa courte période de prêt au club.

Le milieu de terrain buteur est passé d’un homme oublié à un retour dans la formation anglaise – et n’a pas eu de chance de manquer l’équipe qui a atteint la finale de l’Euro 2020.

Mais avance rapide jusqu’à aujourd’hui et une fois de plus, il a perdu sa place dans la configuration anglaise, avec des joueurs comme Emile Smith Rowe et Conor Gallagher qui ont récemment remporté des appels devant lui.

Un manque de temps de jeu à Manchester United n’a pas aidé sa cause, même s’il y avait des suggestions selon lesquelles il jouerait davantage ce trimestre.

L’ancien attaquant de la République d’Irlande Cascarino a parlé de la situation de Lingard, alors que des rumeurs font maintenant surface selon lesquelles il serait disponible pour 10 millions de livres sterling.

« Je suis un peu confus par cette histoire », a déclaré Cascarino. «Je pense que vous devez prendre une décision en tant que manager de temps en temps.

«Est-ce avantageux pour le joueur de le garder? Je suis sûr qu’il aurait donné à Jesse quelques indications qu’il jouera beaucoup au football cette année, ce qu’il n’a clairement pas fait même si Man United a mal joué et qu’il n’a toujours pas eu l’occasion.

«Je pense qu’il a reculé pour un gars qui a été prêté, il l’a fait avec brio et il était probablement excité à l’idée de commencer cette saison. Maintenant, il se retrouve au même endroit depuis son premier prêt. »

À la surprise de personne, il semble que West Ham veuille signer à nouveau l’international anglais.

Mais ils pourraient aussi être confrontés à la concurrence des grosses poches de Newcastle United, qui vont tenter de l’attirer à St James ‘Park en janvier.

Si la situation actuelle de Lingard à Man United ne change pas au moment de la réouverture du transfert hivernal, alors il sera stupide de le dire à bord.

Il surfait sur une vague au stade de Londres, et en vérité, s’il part, c’est probablement la direction vers laquelle il se dirigera.

