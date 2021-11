Un expert décrit le facteur clé expliquant pourquoi la star de Blackburn prospère cette saison

L’expert de Sky Sports, Stewart Downing, a indiqué que la forme fulgurante de Ben Brereton Diaz pourrait être due au fait qu’aucun fan n’était autorisé dans les stades.

Le Chilien a marqué 12 buts en 16 matches de championnat cette saison. Le joueur de 22 ans a été une menace incroyable pour les hommes de Tony Mowbray et son équipe nationale. Lors des récents matchs de qualification du Chili pour la Coupe du monde, Diaz marqué contre le Venezuela et un but vital contre le Paraguay.

Jouant avec le talisman pendant deux ans, Downing a souligné qu’il aidait le leader lorsque les foules n’étaient pas autorisées à assister aux matchs, pendant la pandémie.

S’exprimant à l’antenne, Downing a déclaré: « Il manquait de confiance, je pense.

« Je pense que la chose la plus importante pour lui au cours des 18 derniers mois, c’est qu’il n’y a pas de foule a diminué la pression, si je suis honnête, je pense qu’il s’en est bien sorti. »

Diaz n’a réussi que huit buts en championnat pendant le séjour de deux ans de Downing au club.

Le joueur de 37 ans se réjouit pour son ancien coéquipier, qui était sur le point d’être prêté avant son retour en forme.

« C’est une histoire exceptionnelle, n’est-ce pas », a déclaré Downing. «Il allait être prêté aux Pays-Bas, je pense que c’était Den Haag à l’époque.

«Je pense à ses objectifs, je le regarde maintenant et il joue avec le sourire aux lèvres.

« Il est plein de confiance et pour être honnête, il est leur principal homme à la minute. »

En raison de son nombre impressionnant de buts, Diaz suscite l’intérêt de nombreux clubs.

Mowbray risque de perdre son attaquant sur un transfert gratuit à la fin de cette campagne. Bien qu’il n’ait plus de contrat cet été, le leader a une éventuelle prolongation d’un an de son contrat.

La Roja appelle Brereton Diaz

Le Chili a de nouveau appelé Ben Brereton Diaz pour deux énormes éliminatoires de la Coupe du monde plus tard ce mois-ci.

Face au Paraguay et à l’Équateur dans le cadre d’un doublé, l’équipe nationale de Diaz est à trois points de l’Uruguay, qui occupe la cinquième place.

Les quatre meilleures équipes se qualifient pour les finales de la Coupe du monde, tandis que l’équipe classée cinquième participe à un barrage interconfédéral pour une place en Coupe du monde.

Des matchs massifs pour les hommes de Martin Lasarte alors qu’ils viseront les places de qualification automatique.

L’attaquant des Rovers cherchera à ajouter aux deux buts qu’il a marqués lors de la dernière pause internationale. Il s’envolera pour l’Amérique du Sud après le match de son équipe contre Sheffield United samedi.

